Motorola Signature: tutte le specifiche del nuovo flagship

Alla vigilia del debutto ufficiale della nuova serie Signature, emergono in rete le specifiche complete del primo top di gamma di Motorola. A diffonderle è stato il noto leaker Evan Blass, che ha anticipato nel dettaglio la scheda tecnica del dispositivo, atteso al lancio ufficiale nella giornata di domani.

Il Motorola Signature si presenterà come un vero flagship, basato sul Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, abbinato a configurazioni che arrivano fino a 16GB di RAM LPDDR5X e 1TB di memoria UFS 4.1. Il display sarà uno dei punti di forza del dispositivo: un LTPO AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione 2.780 x 1.264 pixel e refresh rate fino a 165Hz. Il pannello integrerà una fotocamera frontale da 50 Megapixel basata su sensore Sony LYT 500, un lettore di impronte ultrasonico e sarà protetto da Corning Gorilla Glass Victus 2.

Tripla fotocamera da 50 Megapixel con sensori Sony

Sul retro, il Motorola Signature dovrebbe adottare una tripla fotocamera, tutta da 50 Megapixel. Il sensore principale sarà un Sony LYTIA 828 da 1/1,28 pollici con apertura f/1.6, affiancato da un teleobiettivo periscopico basato su sensore Sony LYTIA 600, con lunghezza focale equivalente di 71 mm e zoom ottico 3x. A completare il comparto fotografico ci sarà un ultra-grandangolare da 12 mm equivalenti, anch’esso da 50 Megapixel, utilizzabile anche per scatti macro.

Autonomia, resistenza e ricarica rapida

Il nuovo flagship Motorola offrirà una batteria da 5.200 mAh, con supporto alla ricarica cablata da 90W, ricarica wireless da 50W e ricarica wireless inversa da 10W. Secondo il leak, Motorola includerà in confezione il caricatore TurboPower da 90W, una scelta sempre più rara nel segmento premium.

Dal punto di vista della robustezza, il dispositivo sarà certificato IP68 e IP69, garantendo protezione contro acqua, polvere e getti ad alta pressione.

Android 16 e supporto software esteso

Sul fronte software, il Motorola Signature debutterà direttamente con Android 16, accompagnato da una politica di supporto particolarmente ambiziosa: 7 anni di aggiornamenti di sistema e patch di sicurezza.

Le dimensioni del dispositivo dovrebbero essere 162,1 x 76,4 x 6,99 mm, con un peso di 186 grammi, dati che coincidono con quelli precedentemente attribuiti al presunto Motorola Edge 70 Ultra, suggerendo che il Signature rappresenti un rebranding e un riposizionamento di quel progetto sotto una nuova identità di gamma.

A questo punto manca solo l’annuncio ufficiale per confermare specifiche, prezzo e disponibilità, ma il quadro delineato dal leak posiziona chiaramente il Motorola Signature tra i flagship Android più completi e ambiziosi del 2026.