Il video del concerto di Pasqua di Andrea Bocelli ha raggiunto su YouTube 25 milioni di visualizzazioni in 15 ore. Un record di numeri, tempi e intensità indimenticabili. Con “Music for Hope” il tenore ha intonato un canto di preghiera per la pandemia di Coronavirus in una Piazza Duomo di Milano deserta. All’ombra della Madonnina la potente voce dell’artista, trasmessa in diretta streaming sul profilo YouTube del tenore, ha fatto il giro del globo, toccando il cuore del mondo.

Il concerto di Pasqua che non dimenticheremo

Il Duomo di Milano deserto, la piazza vuota, la voce che risuona nel silenzio. Le melodie e le immagini forti e suggestive del concerto di Pasqua di Andrea Bocelli “Music for Hope” rimarranno nei ricordi dell’epocale epidemia e lezione di vita che stiamo attraversando. Il concerto è durato mezz’ora e ha regalato brani di musica sacra. L’ultimo, “Amazing Grace” di John Newton, è stato accompagnato da Emanuele Vianelli, l’organista della cattedrale che ospita il più grande organo d’Italia.

La commozione di Andrea Bocelli

L’evento mediatico, che continua a salire nelle classifiche dei più visualizzati su YouTube, ha emozionato il mondo e commosso il tenore. “Custodirò l’emozione di questa esperienza inedita e profonda, di questa Santa Pasqua che l’emergenza ha reso dolente, ma al contempo ancora più feconda, tra le memorie in assoluto più care”. Così ha commentato Bocelli alla fine del concerto. “Quella sensazione d’essere contemporaneamente solo, come lo siamo tutti, al cospetto dell’Altissimo, eppure di esprimere la voce della preghiera di milioni di voci, mi ha profondamente colpito e commosso”, ha aggiunto.