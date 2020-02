MWC 2020: arrivano le misure anti-coronavirus

Il Mobile World Conference aprirà le sue porte il 24 febbraio e si prevede che parteciperanno all’incirca 100.000 persone da tutto il mondo per assistere agli ultimi annunci del settore mobile.

Dato l’enorme interesse, gli organizzatori e le autorità spagnole hanno annunciato un protocollo di igiene specificamente pensato per aiutare a evitare le infezioni da coronavirus.

Nel dettaglio, si sconsigliano le strette di mano tra coloro che partecipano e gli organizzatori sostituiranno i microfoni dopo ogni nota chiave. Inoltre, GSMA ha creato un servizio telefonico e di sicurezza gratuito disponibile 24 ore su 24 per tutti i partecipanti, fornendo al contempo raccomandazioni igieniche non solo a coloro che partecipano all’evento, ma anche a hotel locali, trasporti pubblici e privati, ristoranti e punti di ristoro.

E mentre GSMA afferma che finora c’è solo “un impatto minimo sull’evento”, due grandi aziende hanno già cancellato i loro eventi stampa al Mobile World Congress.

LG non terrà più un keynote presso MWC, mentre ZTE, invierà solo una delegazione a Barcellona ​​ma non terrà una conferenza stampa come annunciato inizialmente.

Secondo un rapporto di Bloomberg, Huawei e Xiaomi invieranno il suo staff a Barcellona prima, mentre Samsung, Oppo, Microsoft e MediaTek parteciperanno senza modifiche ai piani originali.