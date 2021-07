MWC2021: SBS ha presentato i suoi nuovi accessori alla fiera catalana

Segnali forti di ripartenza da parte di SBS che, come da tradizione, non rinuncia al tradizionale appuntamento con la fiera catalana. Del resto lo stand di SBS è ormai una presenza storica al MWC, con installazioni che ogni anno si trasformano per stupire i visitatori. Una metà obbligata per gli italiani e per la stampa, che qui possono cogliere le novità in tema accessori che caratterizzeranno la stagione.

Servizi B2B: Skeen

Negli ultimi anni SBS ha sempre proposto nuove soluzioni dedicate ai negozi di telefonia e quest’anno non ha fatto eccezione. Skeen, ad esempio, è una stampante professionale che permette di creare pellicole protettive personalizzate da applicare sul dorso dello smartphone. I clienti possono personalizzare tramite un’app (con immagini e testo) la cover, e stamparla successivamente in negozio. Skeen si affianca ad altri servizi sempre molto interessanti per il trade, (anche perché ne aumentano la pedonabilità) come Fast Skin, una pellicola protettiva su misura per tablet e smartphone, MeCover, il servizio di stampa professionale per personalizzare gli accessori e CelanVir, un sistema software di protezione dai Malware.

Impegno Green

Continua a crescere anche l’impegno dii SBS nei confronti del pianeta, che si concretizza con una drastica riduzione degli imballi e l’utilizzo di materiali ecosostenibili per la linea di accessori Oceano. Quest’anno l’impegno si allarga anche alla mobilità sostenibile con la nuova linea E-Go, accessori pensati si misura per chi si muove in maniera “green” utilizzando monopattini elettrici o bici elettriche.

SBS: Ricarica wireless

E sono tante anche le nuove soluzioni per la ricarica induttiva, in grado di fornire energia a più device in contemporanea visto che, oltre allo smartphone (ma in una famiglia ce ne sono spesso tre o quattro), sono ormai una presenza fissa anche anche gli accessori audio. E poi c’è Polo Plus, la custodia per i nuovi iPhone 12 certificata MagSafe e compatibile con gli omonimi accessori di Apple.

SBS: Jaz

Chiudiamo con la linea Jaz, dedicata agli accessori audio. Loop, Hoox e Sense sono i nuovi modelli dai colori mai banali che strizzano l’occhio al fashion senza lesinare sulla tecnologia.