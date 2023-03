MWC2023: Tecno mostra Chameleon, una tecnologia per far cambiare colore agli smartphone

Al MWC2023 gli annunci sembrano non fermarsi mai. Oltre ai nuovi modelli di smartphone, tuttavia, l’evento è anche un’occasione di presentare tecnologie future che potrebbero cambiare per sempre il mondo della telefonia. Tecno ha mostrato proprio questo: si tratta di un sistema molto particolare in grado di far cambiare colore al vostro smartphone. Si tratta di “Chameleon Coloring Technology”.

Come dice il nome, Chameleon Coloring Technology trasformerà il vostro smartphone in un camaleonte. Questo grazie a un pannello posteriore che cambierà colore secondo moltissime configurazioni diverse: a seconda della percentuale della batteria, per esempio, ma anche a seconda della musica che state ascoltando: insomma, a vostro piacimento.

Come funziona? Grazie a una griglia di prismi, che sono in grado di muoversi quando sottoposti a un segnale elettrico rifrangendo così i colori in maniera diversa. Non si tratta quindi di uno schermo tradizionale: la tecnologia esisteva già, ma mai su display così piccoli.

Chiaramente ci sono un paio di cosa da tenere a mente. In primo luogo, come già detto, il pannello Chameleon non produce luce, ma la riflette solo: non funzionerà quindi al buio o sotto cattiva illuminazione. In secondo luogo avrà un impatto, anche se minimo, sulla durata della batteria. Infine, col tempo, i cristalli perdono potenza: Tecno ha stimato che dopo circa due milioni di cambi di colore questi non funzioneranno più. Del resto, due milioni è un numero altissimo e dovrebbe durare per tutta la vita di uno smartphone.

Insomma, nonostante sia per ora soltanto un’idea questa tecnologia potrebbe portare a dei design di smartphone davvero particolari. Al momento non è in programma nulla, ma chissà se in un futuro non troppo remoto potremo vedere dei telefoni che ne fanno uso.