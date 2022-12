Negli store Unieuro un corner HONOR accoglie i consumatori fino a Natale

HONOR ha lanciato un progetto in partnership con Unieuro. Durante il mese di dicembre, negli store Unieuro di Lissone, Milano Cesano Boscone, Roma Muratella, Torino Collegno e Palermo La Malfa, verrà allestito un corner dedicato a HONOR e, in particolare, agli HONOR Talents Global Design Awards: il contest internazionale dedicato ai giovani artisti nato con l’obiettivo di supportare e dare visibilità ai migliori talenti in linea con lo spirito del Brand.

A partire dal 2 dicembre e fino al 24 dicembre, tutti i venerdì, sabati e le domeniche, negli store selezionati sarà presente un’area Honor all’interno della zona telefonia dove i consumatori potranno ricevere in omaggio uno o più sticker realizzati prendendo ispirazione proprio dalle creatività dei talenti che hanno partecipato ai Talents Global Design Awards.

Inoltre, tutti i clienti che acquisteranno un HONOR 70, riceveranno in omaggio alcune piccole sorprese per rendere l’esperienza d’acquisto ancora più speciale e personalizzata.

Per scoprire le creatività più importanti che hanno realizzato i partecipanti degli HONOR Talents Global Design Awards potete visitare il sito Internet: https://www.hihonor.com/honor-talents/en/gallery/