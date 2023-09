Negozio di microspie e telefoni spia online: da noi tutto quello che cerchi!

Mentre la tecnologia continua a progredire a passi da gigante, anche il mondo dello spyshop e delle microspie si è evoluto. Per questo motivo il nostro shop è diventato una destinazione one-stop per una vasta gamma di soluzioni di sicurezza e sorveglianza. In questo articolo, esploreremo la varietà di prodotti offerti: dalle microspie ai servizi di bonifica ambientale, e come essi possono essere utilizzati in modo legale ed etico.

L’Arte della sorveglianza: Microspie Ambientali, GSM e tanto altro

Nel panorama della sicurezza e della sorveglianza, le microspie rappresentano una soluzione discreta ma estremamente efficace. Dotate di un microfono e un trasmettitore, queste sono progettate per operare in modo silenzioso e invisibile, rendendole quasi impossibili da rilevare quando ben occultate. La qualità del suono è assicurata da microfoni ad alto potenziale, e alcuni modelli offrono addirittura un doppio microfono per un ascolto ambientale di livello superiore.

Microspie Ambientali GSM: Ascolto a Distanza

Le microspie ambientali GSM portano la flessibilità e la comodità a un nuovo livello. Questi dispositivi miniaturizzati utilizzano una SIM telefonica, permettendo di effettuare l’ascolto ambientale con una semplice chiamata. Grazie alla rete GSM, è possibile monitorare qualsiasi ambiente da qualsiasi luogo.

Facilità d’Uso

L’utilizzo è intuitivo e alla portata di tutti: un SMS predefinito è tutto ciò che serve per attivare l’ascolto. Oltre alle versioni GSM, sono disponibili anche microspie analogiche e wireless, ideali per un ascolto ambientale più ravvicinato e che richiedono un ricevitore dedicato.

Preparazione per l’Installazione Fai-da-Te

Sebbene non offriamo un servizio di installazione diretta, prepariamo microspie e microtelecamere in modo tale che il cliente possa installarle agevolmente. Questo include tutte le istruzioni e gli accessori necessari per un’installazione fai-da-te di successo. Offriamo anche consulenza gratuita per aiutarti a scegliere il dispositivo più adatto alle tue esigenze. Con un catalogo così variegato e un servizio clienti di alta qualità, trovare la microspia perfetta per le tue necessità non è mai stato così semplice.

Clicca qui per andare direttamente nel nostro catalogo.

Cellulari Spia: la soluzione definitiva per il monitoraggio mobile

I cellulari spia, noti anche come Spy phone, sono telefoni cellulari dotati di un software di monitoraggio avanzato. Questi dispositivi offrono una gamma completa di funzioni per monitorare quasi ogni aspetto dell’attività del telefono. Da visualizzare SMS e MMS, a monitorare chiamate, accedere alla rubrica, e persino registrare conversazioni e ambienti circostanti.

Funzioni avanzate

Una delle caratteristiche più notevoli è la capacità di spiare WhatsApp senza necessità di root, permettendo di monitorare tutti i messaggi, foto, documenti e video scambiati. Non solo Whatsapp, ma il software è in grado di monitorare una vasta gamma di app social come Facebook Messenger, Instagram, Line, Viber, TikTok e Signal.

La localizzazione satellitare è un’altra funzione potente. Il nostro team è l’unico in Italia che permette l’attivazione del GPS da remoto, fornendo una geolocalizzazione precisa. Altre funzioni includono la registrazione video delle applicazioni, l’attivazione remota della fotocamera, l’ascolto audio in diretta, la visualizzazione dello schermo in tempo reale, screenshot del display, e un keylogger per monitorare la digitazione sulla tastiera.

Costo e affidabilità

Quando si acquista un cellulare spia da Microspie 24, si ottiene molto più di una semplice installazione. Oltre al telefono cellulare e alla licenza del software spia, offriamo una serie di servizi esclusivi come la modifica dei permessi Android, la disattivazione dei sistemi di controllo e del Google Play Protect, e un manuale in italiano del software di monitoraggio. Forniamo anche assistenza tecnica e, se richiesto, un mini corso sull’utilizzo del cellulare spia.

Versatilità dei modelli

Dal 2007, il nostro team ha acquisito esperienza con una vasta gamma di dispositivi Android come Samsung, Xiaomi, Honor e Motorola. I prezzi variano in base al costo del telefono e alla durata della licenza del software. Per un preventivo dettagliato, è possibile contattarci direttamente. Con un’offerta così completa e personalizzabile, i cellulari spia di Microspie 24 rappresentano la soluzione definitiva per le vostre esigenze di monitoraggio mobile.

Localizzatori GPS: la sicurezza a portata di mano

Un localizzatore GPS, noto anche come tracker GPS o tracker satellitare, è un dispositivo elettronico progettato per monitorare la posizione di un veicolo o di una persona in tempo reale. Questi dispositivi sono particolarmente utili come sistemi antifurto o per tenere traccia della posizione di un veicolo.

La loro semplicità d’uso li rende accessibili anche a chi non ha particolari competenze tecniche: basta inserire una comune SIM telefonica e inviare un SMS predefinito per iniziare a monitorare la posizione.

Funzionamento dei Localizzatori GPS

I localizzatori GPS sono strumenti versatili, utilizzati per vari scopi, dal monitoraggio di veicoli e persone all’uso come antifurto satellitare. L’installazione è semplice: inserite una SIM telefonica nel dispositivo, caricate la batteria integrata, accendete il dispositivo e inviate un SMS predefinito per configurarlo. Una volta fatto, il dispositivo è pronto per l’uso. Un SMS o una chiamata sono sufficienti per ricevere le coordinate GPS del veicolo o della persona che si desidera monitorare.

Tipologie e Installazione

I localizzatori GPS possono essere posizionati sia all’interno che all’esterno di un veicolo, grazie all’uso di cover magnetiche speciali. Sebbene non effettuiamo direttamente l’installazione, prepariamo il localizzatore GPS in modo tale che possa essere facilmente installato su qualsiasi tipo di veicolo.

Questo include tutte le istruzioni e gli accessori necessari per collegare il dispositivo all’alimentazione del veicolo. Questo è particolarmente utile per un monitoraggio a lungo termine o come sistema antifurto. Offriamo diverse tipologie di localizzatori, tra cui quelli per veicoli, tracker con microspia incorporata, localizzatori GPS per persone e orologi GPS.

Microregistratori Audio: la soluzione ideale per registrazioni vocali di alta qualità

I microregistratori audio sono dispositivi professionali progettati per effettuare registrazioni vocali di alta qualità. Grazie alle loro dimensioni ridotte, sono facilmente occultabili, rendendoli ideali per registrazioni discrete. Questi dispositivi sono dotati di microfoni di alta qualità che garantiscono registrazioni nitide e dettagliate.

Microregistratori con attivazione vocale

Una delle funzioni più utili di questi dispositivi è l’attivazione vocale. Una volta impostati, i microregistratori con questa funzione iniziano a registrare automaticamente non appena rilevano un suono o una voce nell’ambiente. Questo è particolarmente utile per il monitoraggio ambientale, permettendo di ascoltare solo i momenti in cui è stato rilevato un suono.

Microregistratori Miniaturizzati

Grazie a un meticoloso lavoro di miniaturizzazione, questi dispositivi possono essere facilmente nascosti in qualsiasi ambiente. Nonostante le loro dimensioni ridotte, sono costruiti con componenti elettronici di alta qualità, garantendo registrazioni audio eccezionali.

Microregistratori Occultati

Per una maggiore discrezione, offriamo anche microregistratori audio nascosti in oggetti di uso quotidiano come penne o braccialetti. Questi dispositivi sono perfetti per effettuare registrazioni audio senza destare sospetti.

Rilevatori di Microspie: la soluzione definitiva per la tua privacy

Un rilevatore di microspie è un dispositivo elettronico progettato per scoprire la presenza di microspie, microtelecamere e altri dispositivi di spionaggio in un ambiente o veicolo. Questi strumenti sono essenziali per chi desidera proteggere la propria privacy, poiché possono individuare anche dispositivi spia di dimensioni molto ridotte.

Perché Utilizzare un Rilevatore di Microspie

Se sospetti di essere spiato o monitorato, un rilevatore di microspie è l’unico modo per confermare o smentire le tue preoccupazioni. Questi dispositivi sono particolarmente utili per le bonifiche ambientali, permettendo di individuare una vasta gamma di dispositivi spia, inclusi localizzatori satellitari che potrebbero essere nascosti nel tuo veicolo.

Rilevatori di Radiofrequenze : Ideali per scoprire microspie che trasmettono via radio.

: Ideali per scoprire microspie che trasmettono via radio. Analizzatori di Spettro : Utili per un’analisi più dettagliata delle frequenze radio presenti nell’ambiente.

: Utili per un’analisi più dettagliata delle frequenze radio presenti nell’ambiente. Rilevatori di Giunzioni Non Lineari : Perfetti per individuare dispositivi elettronici, anche se non sono attivi.

: Perfetti per individuare dispositivi elettronici, anche se non sono attivi. Rilevatori di Ottiche : Progettati per scoprire microtelecamere nascoste.

: Progettati per scoprire microtelecamere nascoste. Rilevatori di Telecamere con Trasmissione di Segnale: Specializzati nel rilevare telecamere che trasmettono in tempo reale.

Rilevatori per Bonifiche Ambientali

Per chi necessita di una soluzione completa, offriamo rilevatori ad ampio raggio capaci di individuare una vasta gamma di dispositivi spia, da microspie analogiche a localizzatori GPS. Questi sono ideali per bonifiche ambientali e garantiscono risultati sicuri e affidabili. Troverete maggiori info nel seguente paragrafo.

Bonifiche ambientali da Microspie: la tua privacy è la nostra priorità

Una bonifica ambientale da microspie è un processo altamente specializzato che mira a individuare e rimuovere qualsiasi dispositivo di spionaggio da un ambiente specifico, che può essere un’abitazione, un ufficio, un veicolo o anche un dispositivo elettronico come uno smartphone o un computer.

La bonifica è essenziale per proteggere la tua privacy e quella della tua azienda. Può rivelare la presenza di:

Microspie Ambientali : Per l’ascolto a distanza di conversazioni.

: Per l’ascolto a distanza di conversazioni. Microtelecamere Spia : Per la registrazione video nascosta.

: Per la registrazione video nascosta. Microregistratori Audio : Per la registrazione audio ambientale.

: Per la registrazione audio ambientale. Localizzatori Satellitari GPS : Per il tracciamento dei movimenti di un veicolo.

: Per il tracciamento dei movimenti di un veicolo. Software Spia: Per il monitoraggio di attività su smartphone e computer.

Strumentazione Utilizzata

Utilizziamo una gamma di attrezzature professionali per garantire una bonifica completa:

Analizzatori di Spettro

Rilevatori RF

Rilevatori di microspie Gsm, Umts, 3G, Wifi, Bluetooth e 4G

Rilevatori di Giunzioni Non Lineari

Sistema per bonifiche smartphone, tablet e computer

Termocamere

Rilevatore di Telecamere spia Pin Hole

Video scanner professionale

Analizzatori di Rete Elettrica e Telefonica

Bonifiche per Veicoli

Oltre ai localizzatori GPS, spesso vengono installate microspie per intercettare le conversazioni all’interno del veicolo. La bonifica del veicolo è quindi altrettanto critica quanto quella degli spazi abitativi o lavorativi.

Bonifiche per Abitazioni e Uffici

Effettuiamo bonifiche in abitazioni private, uffici, sale riunioni e aree aziendali. La nostra esperienza e la nostra attrezzatura di alta gamma ci permettono di individuare qualsiasi tipo di dispositivo spia.

Chi Sono i Nostri Clienti?

Aziende preoccupate di concorrenza sleale

Individui in relazioni sentimentali complesse

Dipendenti monitorati dai datori di lavoro

Manager e uomini d’affari

Politici e figure pubbliche

Microtelecamere e Telecamere Spia: la sorveglianza invisibile

Le microtelecamere e telecamere spia sono dispositivi di sorveglianza altamente specializzati progettati per effettuare registrazioni video e audio di alta qualità senza essere notati. Questi dispositivi possono essere nascosti in oggetti di uso comune o installati in ambienti specifici per monitorare attività senza destare sospetti.

Caratteristiche Principali

Alta Qualità : Le nostre telecamere spia offrono registrazioni video e audio ad alta definizione. Occultamento: Eccellente lavoro di miniaturizzazione e occultamento, rendendo quasi impossibile la loro individuazione.

: Le nostre telecamere spia offrono registrazioni video e audio ad alta definizione. Occultamento: Eccellente lavoro di miniaturizzazione e occultamento, rendendo quasi impossibile la loro individuazione. Versatilità: Disponibili in varie forme e dimensioni, alcune già occultate in oggetti comuni e altre progettate per essere nascoste dall’utente.

Cosa offriamo noi di Microspie24?

Nel nostro catalogo troverai una vasta gamma di prodotti che soddisfano standard qualitativi elevati. Se sei alla ricerca di una soluzione di sorveglianza discreta ma efficace, le nostre microtelecamere e telecamere spia sono la scelta ideale. Contattaci per una consulenza gratuita e scopri come possiamo aiutarti a soddisfare le tue esigenze di sorveglianza.