Nel 2022, debutteranno televisori OLED da 42 a 97 pollici

L’introduzione di nuove dimensioni per i pannelli TV non è semplice perché tutto è ottimizzato con grande cura per tagliare lastre che vanno da 48 a 85 pollici.

Abbiamo quindi accolto con favore l’arrivo del nuovo formato da 42 pollici annunciato al CES 2021 da LG Electronics, una dimensione particolarmente adatta al gaming, viste le caratteristiche e le funzioni degli schermi dell’azienda sudcoreana ma LG Display ha deciso di posticipare questo lancio al 2022.

Ricordiamo che è l’azienda coreana a produrre i pannelli OLED dei principali brand di televisori, ad eccezione di alcuni marchi come Samsung. La produzione di queste lastre richiede fabbriche che costano miliardi di dollari e ve ne sono due di LG Display che operano a pieno regime per la produzione.

Nel 2022 ci sarà una novità: LG Electronics estenderà le dimensioni. La taglia più piccola sarà di 42 pollici (106,68 centimetri), mentre una avrà anche un’altezza massima di 97 pollici (246,38 centimetri) .

Come promemoria, nel 2021, il più grande display OLED 4K consumer è l’83C1. C’è anche un modello OLED 8K da 88 pollici (LG 88Z1). Quest’ultimo è ottenuto tramite una lastra madre molto grande che misura 2,5 x 2,2 metri. Questo spiega l’alto costo di questo prodotto, ovvero 25.000 euro.

Sony XR-83A90J commercializzata ad un prezzo di 8000 euro. Questo è il modello concorrente dell’LG 83C1, i due televisori utilizzano lo stesso pannello OLED del display LG. Come spiega LesNumériques, LG dovrebbe quindi commercializzare un modello 42C2 che dovrebbe offrire una frequenza di aggiornamento di 120 Hz con più porte HDMI 2.1 in grado di riprodurre una risoluzione 4K a 120 fotogrammi al secondo su PC, SP5 o Xbox X Series.