Nest Hub (2021) ufficiale: nessun cambiamento estetico ma grandi cambiamenti interni

Nest Hub è l’altoparlante di Google dotato di un display e, fino ad oggi, contava due modelli: Nest Hub da 7 pollici e Nest Hub Max con videocamera e schermo da 10 pollici. Oggi, Google ha presentato Nest Hub di seconda generazione con grandi cambiamenti.

Dopo l’Apple HomePod Mini, è il turno di Google Nest Hub a sfruttare il Thread, ovvero protocollo per migliorare la qualità audio ideato da un consorzio composto da Google (Nest), Samsung, Qualcomm, NXF / Freescale, Somfy, ARM e Apple. Circa la potenza, i bassi ora sono del 50% più profondi rispetto alla precedente generazione.

Sviluppato da diversi anni, utilizza lo standard IEEE 802.15.4 per creare una rete mesh a bassa potenza per gli oggetti connessi. La sua differenza, rispetto a ZigBee, è che utilizza gli indirizzi IP per ogni dispositivo secondo il 6LoWPAN (IPv6 Low power Wireless Personal Area Networks) per offrire l’accesso al cloud e crittografia AES. Questo offre una maggiore compatibilità e un alto livello di sicurezza. Solo i dispositivi integrati autenticati possono unirsi alla rete. Infine, è garantita una maggiore reattività rispetto alle lampadine collegate tramite Wi-Fi o Bluetooth.

Google specifica che il nuovo Nest Hub integra, come Nest Mini e Nest Audio, un chip dedicato all’AI: machine learning per velocizzare le richieste audio dell’Assistente Google.

Soli per monitorare la qualità del sonno

Nest Hub di seconda generazione può essere controllato tramite gesti, senza la necessità di una videocamera e permette di poter monitorare il sonno quando si trova vicino al letto utilizzando i microfoni, sensore di luce ambientale, sensore di temperatura e sensori di movimento per controllare la respirazione ei movimenti durante la notte.

Google garantisce che tutti questi dati vengano utilizzati esclusivamente per monitorare il sonno e che questa funzione è facoltativa e integrabile con i dati Fitbit.

Prezzo e uscita

Il Nest Hub di seconda generazione sarà venduto negli Stati Uniti a 99,99 dollari ed è disponibile per il preordine nei colori Pebble e Charcoal. Ad oggi non ci sono conferme ufficiali per la disponibilità europea.