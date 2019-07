Netatmo, il termostato Wi-Fi intelligente per risparmiare sulla bolletta

L’inverno è ancora lontano ma se siete in vena di ammodernare o ristrutturare casa, è bene pensare al futuro e ad un efficiente sistema di riscaldamento valutando costi/benefici. A tal proposito Netatmo offre un prodotto eccezionale per risparmiare sulla bolletta e avere la temperatura di casa sempre sotto controllo.



Compatibile con i principali assistenti vocali (Alexa, Apple HomeKit, Assistente Google), il termostato di Netatmo è una soluzione semplice da installare che permette di avere comfort e personalizzazione in base alle proprie esigenze regolando la temperatura dell’abitazione in maniera intelligente. L’azienda assicura fino al 37% di risparmio sui consumi.

Si comanda con la voce se associato ad un assistente vocale ma anche da smartphone, tablet e PC permettendo di controllare il riscaldamento quando si è lontani da casa. Ma non è finita qui: è in grado di apprendere dalle nostre abitudini per agire liberamente (funzione Auto-Adapt) alla temperatura dell’ambiente esterno evitando consumi di energia troppo dispendiosi.

Gallery









Tutto sotto controllo con i report

Netatmo fornirà ogni mese un rapporto dettagliato (ERS) che include consigli personalizzati per ottimizzarne l’uso in base all’esperienza nei mesi precedenti.

E se la tecnologia non è proprio il vostro forte, tramite la funzione Auto-Care, Netatmo non vi lascerà mai a piedi indicandovi quando le batterie sono scariche, o notificando un problema sul funzionamento del tuo sistema di riscaldamento.

Prezzi e disponibilità

Disponibile con quattro sticker in varie colorazioni (arancione, verde fluo, giallo e azzurro), il termostato di Netatmo si presenterà a casa vostra come un oggetto di design a forma quadrata e un elegante schermo in bianco e nero.

E’ disponibile sul sito ufficiale al prezzo di 179€.