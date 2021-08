Netflix aggiunge il supporto alla funzione di Spatial Audio

Anche l’app di Netflix supporterà la funzione di Spatial Audio di Apple sui dispositivi iOS e iPadOS.

La funzione, che offre un audio surround 3D immersivo e che sarà compatibile solo con AirPods Pro e AirPods Max, ricalibra costantemente i suoni in base alla posizione e ai movimenti della testa dell’utente rispetto alla posizione del dispositivo.

Gli utenti possono attivare lo Spatial Audio spaziale tramite il Centro di controllo (da qui basta tenere premuto sulla barra del volume, toccare la voce Spatial Audio e attivarela) mentre la funzione sarà accessibile su iOS14 e iPadOS 14.

Il consiglio per tutti gli utenti è dunque quello di aggiornare l’app Netflix all’ultima versione disponibile. Il supporto allo Spatial Audio è infatti in via di attivazione in tutto il mondo.