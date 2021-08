Nuove indiscrezioni sulla serie Samsung Galaxy Tab S8

Ieri parlavamo di Xiaomi Mi 12, il primo smartphone che utilizzerà il chip Qualcomm Snapdragon 898, e oggi abbiamo nuove informazioni su altri dispositivi futuri che impiegheranno la tecnologia. Fra questi ci sarà la serie Samsung Galaxy Tab S8.

Qualche mese fa è trapelata l’indiscrezione sull’uscita di tre nuove modelli: il Galaxy Tab S8, l’S8+ e l’S8 Ultra. Oggi a questa notizia si vanno ad aggiungere nuove informazioni interessanti. In primo luogo, come anticipato, è l’impiego del processore Snapdragon 898. Dato che il nuovo chip arriverà a fine anno, è probabile che la serie di tablet sarà lanciata l’anno prossimo. Non è noto se la carenza dei chip influirà o meno sull’arrivo in Italia.

Già si era a conoscenza delle specifiche tecniche di base. Il modello standard avrà uno schermo di 11 pollici, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria, con refresh rate di 120 Hz e batteria di 8.000 mAh. Il modello S8+ possiederà le stesse caratteristiche, con la differenza che la batteria sarà di 10.090 mAh e lo schermo avrà dimensioni di 12,4 pollici. Infine l’S8 Ultra possiederà un display di ben 14,6 pollici, 8/12 GB di RAM, 128/512 GB di memoria e una batteria di 11.500 mAh.

Quello che apprendiamo oggi è che tutti e tre i dispositivi supporteranno una ricarica veloce da 45 W, un numero davvero notevole. La serie Samsung Galaxy Tab S8 sarà lanciata assieme al Galaxy S22, e utilizzerà il sistema operativo OneUI 4.0.