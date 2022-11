Netflix ci riprova con i videogiochi: si cerca un designer per un gioco ad alto budget

Netflix da tempo sta cercando di entrare nel mercato dei videogiochi, non con molto successo. Di recente ha rimpolpato il suo catalogo con numerosi giochi mobile, ma stando a un recente annuncio il servizio di streaming si sta preparando a fare cose in grande.

Pare infatti che Netflix stia cercando un direttore per realizzare un videogioco ad alto budget per PC. Nell’annuncio pubblicato si richiedono capacità ed esperienza per creare un gioco iconico e di alta qualità, a cui i giocatori possano tornare spesso.

E c’è di più: il desiderio di Netflix è di creare un gioco che sia adatto ad essere trasformato in una serie TV. Se questo progetto dovesse andare in porto è probabile che si tratterebbe quindi di un’esperienza multimediale molto ambiziosa.

Non è ancora chiaro esattamente di che tipo di gioco si tratti, ma l’annuncio richiede ai candidati di avere esperienza con giochi sparatutto, giochi “live service” e il motore di gioco Unreal Engine. Un altro annuncio, poi, fa menzione di un gioco di ruolo in terza persona.

Sembra che Netflix abbia intenzione di fare le cose in grosso: resta da vedere se il progetto andrà a buon fine e se potrà essere in grado di risollevare le sorti della divisione gaming della compagnia.