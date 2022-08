I videogames di Netflix non sono piaciuti

Pur continuando ad aggiornare il suo catalogo di giochi, Netflix non riesce a convincere i suoi abbonati ad approfittarne. Secondo i dati raccolti dalla CNBC tramite la società di ricerca Apptopia, i giochi del servizio sono stati scaricati 23,3 milioni di volte dal suo lancio nel 2021.

Meno dell’1% di utenti

Netflix al momento avrebbe solo 1,7 milioni di utenti al giorno: pochissimi considerati i 221 milioni di persone che può vantare e l’investimento fatto per in questa direzione.

Tuttavia, Netflix non ha intenzione di arrendersi e vuole comunque aumentare la sua offerta a 50 giochi entro la fine dell’anno. Per raggiungere questo obiettivo, la piattaforma di streaming, che fino ad ora si è accontentata di ricorrere a studi esterni, ha già acquistato tre studi indipendenti (Night School Studio, Next Games, Boss Fight Entertainment).

Piattaforma a prova di Netflix

Il COO Greg Peters ha affermato che si tratta di un inizio e che la piattaforma impiegherà “mesi o addirittura anni” per capire come mantenere i suoi utenti attivi. Netflix sta ancora cercando di imparare a capire quali giochi piacciono per superare le offerte di Epic Games e TikTok, i principali rivali del servizio citati dalla piattaforma.

L’azienda intende “ sperimentare e provare ” con questo servizio. Netflix vuole utilizzare questa nuova scheda giochi per offrire eventualmente “ prodotti relativi agli universi, personaggi e storie” che la piattaforma svilupperà nel tempo. Netflix ha anche accennato all’inizio dell’anno che potrebbero emergere nuovi giochi relativi al suo catalogo e che la società era aperta a “ licenze che le persone riconosceranno”, afferma Greg Peters.