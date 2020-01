Netflix: ottimi incassi ma la concorrenza incalza

I numeri di Netflix sul mercato globale continuano a crescere ma gli analisti del settore ritengono che la crescita rallenterà nel 2020. Questo è il risultato dell’analisi condotta da Paolo Pescatore di PP Foresight sul mercato streaming video.

L’azienda sta affrontando una crescente concorrenza e i pesanti investimenti nella produzione video potrebbero anche diventare un’arma a doppio taglio. Secondo l’analista, la società mantiene un enorme vantaggio nel settore ma perderà incasso.

Più clienti o prezzi più alti

Dando un’occhiata ai numeri, Netflix in realtà non sembra essere messa così male. Nei tre mesi precedenti al ​​31 dicembre dello scorso anno, è riuscita ad aumentare di 8,76 milioni di abbonati globali pagati. Ha inoltre chiuso l’anno con oltre 167 milioni di clienti paganti in tutto il mondo.

Quest’ultima cifra è in realtà davanti alle aspettative per l’anno. Sono cresciuti sia l’utile netto che i ricavi totali. Rispettivamente, l’utile è salito a 587 milioni da 134 milioni dell’anno precedente. La crescita dei ricavi su base annua ha portato l’azienda da 4,2 a 5,5 miliardi di dollari.

Per il prossimo anno Netflix si aspetta di aggiungere 7 milioni di abbonati in tutto il mondo nel primo trimestre. In calo di 1,76 milioni rispetto al trimestre precedente. Le sue attività negli Stati Uniti sono invece diminuite di 420.000 abbonati.

Tuttavia, non è più solo colpa di Amazon Prime, NOW TV di Sky. Negli Stati Uniti, la tendenza è crollata a causa del lancio di Disney+ che insieme a BritBox, Apple TV + e Peacock puntano a strappare piccole quote di mercato che sommate tra di loro saranno in grado di impensierire i piani alti di Netflix.