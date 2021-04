Netflix ufficializza il rimedio all’indecisione con il pulsante “Lancia un titolo”

Non sai mai cosa guardare su Netflix? Il pulsante “Riproduci qualcosa” ti consentirà di risolvere questo problema ma non sarà nient’altro che una funzione di riproduzione casuale che Netflix sta testando da mesi in varie forme. Questa settimana l’azienda ha finalmente deciso di lanciare ufficialmente questa novità che, a conti fatti, ha solo il nome.

Già implementato in test sull’interfaccia TV del servizio, era accessibile da una pochi utenti della piattaforma SVoD. Oggi si diffonderà a livello globale, su scala molto più ampia, e si prevede che presto si farà strada sui dispositivi Android.

A portata di click

L’opzione di riproduzione casuale verrà comunque generalizzata per prima sui nostri televisori e si baserà su un sistema che suggerisce diversi contenuti selezionati.

In questo caso, questi ultimi sono presentati sotto forma di card che rivela sullo sfondo il trailer del contenuto in primo piano con il suo titolo, la sua durata e una breve descrizione. E’ possibile uscire dalla mappa cliccando verso l’alto, ma anche passare (a destra) e altri contenuti estratti a caso secondo i propri gusti e film e serie guardati in precedenza. I contenuti aggiunti alla playlist potrebbero apparire anche se non sono stati ancora visti, ma, dalle nostre osservazioni, Netflix coglie anche l’occasione per consigliare molte sue produzioni.

Come indica The Verge, Netflix vuole in ogni caso che questa funzionalità appaia ovunque nell’interfaccia. È quindi accessibile dal menu di selezione del profilo ma verrà aggiunta anche nella barra di navigazione a sinistra oltre che sulla 10a riga del menu principale.