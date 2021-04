Canalys ha pubblicato il suo report relativo alle vendite di smartphone nel mondo nel primo trimestre del 2021. Sono stati oltre 347 milioni i dispositivi venduti. Il dato rappresenta un aumento del 27% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Samsung è ancora una volta il leader del mercato (in fuga) con 76,5 milioni di spedizioni e una quota di mercato del 22%. Apple è seconda con 52,4 milioni e con il 15% del mercato. Xiaomi è ormai stabilmente sul podio con 49 milioni di unità distribuite nel singolo trimestre e una quota di mercato del 14%.

Seguono Oppo (con 37,6 milioni) e vivo (36 milioni) che completano i primi cinque posti in classifica. Oppo ha registrato anche la maggiore crescita annuale con un eccellente +60%.

E Huawei? Per Canalys il produttore cinese, fortemente rallentato dal ban americano, è ora al settimo posto con una stima di 18,6 milioni di prodotti venduti nel trimestre.

Guardando al futuro Canalys prevede che la pandemia di COVID19 ancora in corso continuerà a influenzare le vendite di smartphone. Ma c’è un problema più grande, quello che riguarda la carenza di chipset. Questi due fattori combinati fara loro potrebbero costringere molti marchi a riconsiderare le loro strategie e i lanci delle diverse linee prodotto.

La carenza di chipset in particolare rischia di farsi sentire soprattutto per i brand di smartphone più piccoli e, sempre secondo Canalys, potrebbe persino costringere qualche azienda a uscire dal mercato, proprio come ha fatto LG, pur per motivi completamente differenti..