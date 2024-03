Nikon acquisisce Red.com, leader delle cineprese digitali

Nikon ha annuncia di aver concluso un accordo per l’acquisizione del 100% delle quote associative di RED.com, LLC (RED), in base al quale RED diventerà una società interamente controllata da Nikon, in base a un accordo di acquisto di quote associative con James Jannard, il suo fondatore, e Jarred Land, il suo attuale presidente, subordinato al soddisfacimento di alcune condizioni di chiusura.

Sin dalla sua fondazione nel 2005, RED è stata all’avanguardia nel settore delle cineprese digitali, introducendo prodotti di riferimento per l’industria come l’originale RED ONE 4K e il V-RAPTOR [X] all’avanguardia con la sua tecnologia proprietaria di compressione RAW. I contributi di RED all’industria cinematografica non solo le sono valsi un Academy Award, ma l’hanno resa la cinepresa scelta da numerose produzioni hollywoodiane, celebrata da registi e direttori della fotografia di tutto il mondo per il suo impegno verso l’innovazione e la qualità dell’immagine ottimizzata per i più alti livelli di produzione cinematografica e video.

Questo accordo è stato raggiunto grazie al desiderio reciproco di Nikon e RED di soddisfare le esigenze dei clienti e offrire esperienze d’uso eccezionali che superino le aspettative, unendo i punti di forza di entrambe le aziende. L’esperienza di Nikon nello sviluppo dei prodotti, l’eccezionale affidabilità e il know-how nell’elaborazione delle immagini, nella tecnologia ottica e nell’interfaccia utente, insieme alle conoscenze di RED nel campo delle telecamere cinematografiche, tra cui l’esclusiva tecnologia di compressione delle immagini e la scienza del colore, consentiranno lo sviluppo di prodotti distintivi nel mercato delle telecamere cinematografiche digitali professionali.

Nikon sfrutterà questa acquisizione per espandere il mercato in rapida crescita delle cineprese digitali professionali, basandosi sulle basi commerciali e sulle reti di entrambe le società, promettendo un futuro entusiasmante di sviluppo di prodotti che continueranno a spingere i confini di ciò che è possibile fare nella produzione cinematografica e video.