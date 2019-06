Nikon Coolpix W150: la compatta impermeabile per l’estate

Nikon ha recentemente svelato varie fotocamere tra cui la colorata Coolpix W150, impermeabile e resistente agli urti dedicata a famiglie e bambini. La nuova compatta dell’azienda si posiziona un gradino sotto la W300 dedicata agli appassionati e una gradino sopra la W100 annunciata quasi tre anni fa.

Il nuovo modello racchiude quello che sembra essere lo stesso sensore CMOS da 13,2 Megapixel che misura 1/3,1 pollici, così come lo stesso obiettivo con zoom ottico 3x che copre una gamma equivalente a 35 mm di 30-90 mm. Ancora una volta è presente un’opzione digitale Dynamic Fine Zoom che aumenta la gamma a 6 volte mantenendo costante la nitidezza.

Il corpo macchina può essere immerso sott’acqua fino a 10 m ed è resistente alla polvere, che nel linguaggio JIS/IEC è l’equivalente della certificazione IP68. Certificata anche la resistenza alla caduta da 1,8 m e temperature fino a -10° C.

Sul fronte video troviamo la registrazione video Full-HD con VR elettronico e audio stereo così come Wi-Fi e Bluetooth tramite sistema SnapBridge di Nikon per app basate su iOS e Android. La ricarica avviene tramite USB.

Nikon afferma di aver rivisto la GUI per rendere più facile la navigazione, mentre le 18 modalità di scena includono una serie di opzioni specifiche per l’uso previsto della fotocamera come gli scatti subacquei.

Sul retro è presente uno schermo LCD fisso da 2,7 pollici con una risoluzione di 230p. Altre funzioni includono una modalità di ricerca dell’obiettivo che rileva e mette a fuoco un soggetto principale, nonché un timer sorriso che cattura le immagini non appena si accorge che il soggetto ha sorriso. Troviamo poi una nuova modalità di scena Picture-in-picture per fare apparire le immagini come se fossero state scattate su una macchina fotografica istantanea e poste di fronte allo sfondo di un’altra immagine.

Prezzi, disponibilità e colori

Il prezzo è stato fissato a meno di 200€ con disponibilità in cinque diverse colorazioni tra cui blu, bianco, arancione e due varianti floreali.