Nintendo festeggia i 35 anni di Super Mario Bros con la retro-console Game and Watch

In occasione dei 35 anni di Super Mario Bros, Nintendo ci regala un tuffo negli anni ’80 svelando a sorpresa la nuova console portatile Game & Watch. Ai tempi, la console era di gran moda perché permetteva di giocare in movimento: di fatto è stata prima la generazione di quello che poi sarebbe diventato il Game Boy.

Il modello era piuttosto rudimentale: uno schermo in miniatura, inizialmente monocromatico poi gradualmente a colori, una croce direzionale e due pulsanti A e B per i comandi. Pulsanti Gioco, Tempo e Pausa/Imposta per gestirla ma ciò è importante sapere è che centinaia di giochi sono sbocciati su questa console portatile e Mario Bros era uno di loro nel lontano giugno 1986.

E per celebrare i 35 anni dell’eroe baffuto, Nintendo ha incluso in Game & Watch un gioco di Super Mario Bros. Il design è ovviamente ripreso dalla storica console ma con un display a cristalli liquidi a colori. Potrà essere utilizzata anche come orologio digitale con un display che si adatta ai codici visivi del gioco e dispone di 35 diverse animazioni con tutti i personaggi dell’universo di Mario Bros.

Piccola differenza rispetto all’originale: Games & Watch si ricarica tramite cavo USB-C…niente più pile stick!