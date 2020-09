Dopo aver presentato, qualche giorno fa, lo smartwatch Watch Fit, Huawei sterebbe preparando il lancio di un nuovo modello, soprannominato Huawei Watch GT2 Pro.



GT2 Pro ha cornici più piccole rispetto al modello GT2 e offre un display Oled circolare a colori da 1,39 “con una risoluzione di 454×454 pixel e cassa da 46 mm. Ci dovrebbe essere anche una versione con diametro da 42 mm e uno schermo più piccolo con una risoluzione inferiore.

La cassa di GT2 Pro sarà in acciaio inossidabile con cinturini in plastica o pelle. Il GT2 Pro sarà dotato di 32 MB di Ram e di 4 GB di spazio di archiviazione, una dotazione interessante in grado di consentire di memorizzare la propria musica preferita così da poterla riprodurre direttamente attraverso gli auricolari wireless senza bisogno di passare dallo smartphone (lo smartwatch supporterà la connettività Bluetooth 5.1).

Watch GT2 Pro sarà mosso dal sistema operativo proprietario di Huawei. Il modello da 46 mm integrerà una batteria da 455 mAh, che offrirà fino a 14 giorni di autonomia con il supporto per la ricarica wireless.

Presenti anche le classiche funzioni di fitness come contapassi, monitoraggio del sonno, cardiofrequenzimetro e monitoraggio della SpO2. .



Al momento Huawei non ha ancora fatto parola ufficiale del Watch GT2 Pro, ma se i leak sono corretti, dovremmo vederlo presto ufficializzato da parte del produttore di Shenzhen.