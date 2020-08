Huawei presenta Watch Fit, smartwatch trendy e sportivo

Huawei Watch Fit è il nuovo smartwatch dell’azienda cinese. Il nuovo dispositivo ha per il momento fatto la sua apparizione sul sito ufficiale del produttore degli Emirati Arabi Uniti ed è dotato di un grande display rettangolare, di molte funzionalità e di una batteria che promette una lunga autonomia.



Huawei Watch Fit ha uno schermo AMOLED da 1,64 “con bordi leggermente curvi su tutti i lati. Il corpo dell’orologio è realizzato in plastica e presenta un solo pulsante sul lato. È disponibile in tre colori e può essere abbinato a quattro diversi cinturini, tutti realizzati in silicone.

Watch Fit è mosso dal sistema operativo Lite di Huawei, mentre all’interno ci dovrebbe essere il chipset Kirin A1.

Ci sono tutte le funzionalità tipiche di un moderno smartwatch: quadranti personalizzabili, numerose modalità di gestione degli allenamenti, sensore GPS integrato, misuratore dell’ossigenazione del sangue (SpO2) e sensore della frequenza cardiaca. Il Watch Fit monitora anche il sonno ei cicli mestruali, fornisce esercizi antistress, mostra le notifiche ricevute sullo smartphone, è utile per controllare la musica e può anche funzionare da telecomando di scatto remoto per realizzare fotografie.



Sul fronte della batteria, Huawei promette 10 giorni con un utilizzo normale e 7 giorni con un utilizzo intenso.



Huawei Watch Fit è disponibile nei colori Graphite Black, Sakura Pink e Mint Green, ma ci sarà anche un cinturino in colore Cantaloupe Orange.

Prezzi e aree di commercializzazione dovrebbero essere rivelati il 3 settembre, nel corso della conferenza stampa internazionale che si terrà a Berlino, in occasione di IFA 2020.