IFA 2020, LG: sul palco un ologramma presenta la smart home del futuro

I riflettori dell’IFA si accendono su LG. Che colpisce il pubblico dei presenti proiettando sul palco un ologramma del CTO Dr. I.P. Park. E’ con questa esperienza mai vista prima che il brand coreano spiega la visione dell’azienda per il futuro della casa. Fondata sui tre principi di cura, praticità e intrattenimento, si sintetizza con il motto “Life’s Good from Home”.

La soluzione di LG all’incertezza

“Questi tempi senza precedenti ci hanno reso più incerti sul futuro”, ha osservato Dr. Park. “LG ritiene che siamo di fronte a un’opportunità unica per apportare un vero cambiamento nel mondo, a partire dalle nostre case. In qualità di innovatore, LG ha raddoppiato il proprio impegno nello sviluppo di prodotti e servizi nuovi e migliorati in grado di fornire una vita migliore alle persone di tutto il mondo“. Esordisce così il manager, prima di descrivere le potenzialità della piattaforma di Intelligenza Artificiale LG ThinQ. L’app è in grado di analizzare e segnalare lo stato di funzionamento degli elettrodomestici e persino fornire consigli per la manutenzione o la riparazione. Ma vediamola nel dettaglio.

LG ThinQ Home

Kim Kyung-ho, executive vice president Business Solutions Europe, ha seguito Dr. Park sul palco per presentare ThinQ Home. Realizzata nella città sudcoreana di Pangyo, conosciuta come la Silicon Valley coreana, ThinQ Home è la dimostrazione concreta della visione di LG Life’s Good from Home. Rappresenta la futura casa ideale progettata per offrire uno stile di vita più sicuro e pratico attraverso le più recenti tecnologie e i piu’ recenti prodotti dell’azienda. In Corea, Dr. Park, ha guidato il pubblico dell’IFA attraverso LG ThinQ Home e ha mostrato il funzionamento di Home Concierge. E’ lo specchio smart che consente in maniera semplice di monitorare gli elettrodomestici e il consumo di energia in casa attraverso un pratico pannello di controllo all’avanguardia.