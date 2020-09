IFA 2020: Philips Hue New renderà incredibile ogni TV

Chi ama la domotica conoscerà sicuramente le strisce LED di Philips Hue e proprio per questo motivo, Philips ha deciso di svelare Play Gradient Lightstrip per rendere la visione della tv ancora più coinvolgente.

La nuova striscia luminosa Play Gradient è stata pensata per adattarsi sui tv che vanno dai 55 agli 85 pollici e funzionerà anche con il bridge Philips Hue, la sua app per smartphone o la scatola di sincronizzazione HDMI Philips Hue Play con Hue Sync.

Se utilizzata con la scatola di sincronizzazione HDMI, riprenderà i colori del contenuto sullo schermo per portarli…all’esterno! L’esperienza home theater si preannuncia incredibile anche per una sessione di gaming sulle prossime PlayStation 5 o Xbox Series X.













Philips Hue ha pensato a tutto con questa nuova striscia luminosa. Offre una proiezione della luce di 45 gradi e un gradiente di luce perfettamente miscelato. Ciò avviene con una serie di LED indirizzabili individualmente che raggiungono più di 16 milioni di colori di luce.

L’azienda ha anche aggiunto anche una certa flessibilità alla striscia luminosa, in modo che possa girare intorno agli angoli e coprire i tre lati della TV per un’esperienza più coinvolgente.

Prezzi, versioni e uscita

Per Tv da 55” a 179 Euro

Per Tv da 65 “ a 199 Euro

Per Tv da 75” a 229 Euro

La disponibilità è prevista per fine Ottobre 2020.

Philips Hue Iris

Mentre Play Gradient Lightstrip è la novità più interessante, Philips Hue ha riservato anche un paio di altri annunci durante il primo giorno di IFA 2020.

Philips Hue Iris è una nuova ed elegante lampada da tavolo in grado di offrire colori ricchi e un’oscuramento sorprendente. La luminosità è aumentata fino a 570 lumen. Inoltre, sfoggia anche un cavo avvolto in tessuto e ha un design interessante. Puoi posizionare Iris in qualsiasi punto della casa e controllarlo con Bluetooth o tramite Wi-Fi utilizzando il bridge Philips Hue.

Ci sono poi le nuove lampadine a candelabro Philips Hue E12, ora disponibili in White, Color Ambiance e White aggiornate con Bluetooth, per render ancora più facile il controllo.