La nuova Nintendo Switch si chiama “OLED” ma non è così Pro

Durante un annuncio all’E3 2021, Nintendo ha ufficializzato Switch Oled con una piccola serie di modifiche volte a migliorare l’esperienza utente complessiva ma ben lontana dal modello Pro che tutti si aspettavano.

Troveremo un display ingrandito da 7 pollici con bordi neri attorno allo schermo sono visibilmente più sottili, il che consente a Switch OLED di essere appena più lunga della versione originale: circa 24,13 cm contro i 23,87 cm. Le dimensioni, infatti, sono pressoché identiche nonostante un display diverso. La brutta notizia è che non ci sarà il supporto 4K ma sul grande schermo della Tv, si rimarrà su 1080p e su 720p sulla stessa.

Di nuovo, il dock ospita un’altra grande innovazione: la porta Ethernet. Inserendo l’Oled di Nintendo Switch nella sua docking station, si potrà quindi godere di una migliore connessione per i giochi online.

Sul retro del dispositivo è presente un supporto più ampio e regolabile che dovrebbe portare maggiore serenità in termini di solidità e stabilità per godersi l’Oled Switch in modalità stand.

Da segnalare, infine, che lo storage interno è raddoppiato fino a raggiungere i 64 GB. Al di là di queste modifiche, non c’è alcun miglioramento in termini di autonomia rispetto alla versione aggiornata dalla prima Switch.

Prezzo e data d’uscita

Il Nintendo Switch OLED sarà commercializzata l’8 ottobre 2021. Per il momento, conosciamo solo il prezzo negli Stati Uniti: 349,99 dollari, ovvero poco più di 295 euro. Tuttavia, il prezzo probabile in Italia sarà sicuramente più alto e si avvicinerà ai 399€.