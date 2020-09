Nokia 2.4 e 3.4, HMD rinnova la gamma smartphone e lancia Connect Pro

HMD ha annunciato due novità nella famiglia di smartphone entry-level, il Nokia 3.4 e il Nokia 2.4, una nuova gamma di accessori e HMD Connect Pro che offre alle imprese un servizio di roaming dati globale.

Nokia 2.4 e 3.4: gli entry level

Il nuovo Nokia 2.4 dispone di un comparto imaging con IA, due giorni di autonomia e un ampio schermo HD+. Per chi cerca qualcosa di più, Nokia 3.4 offre una tripla fotocamera avanzata con lenti ultra-wide, un miglioramento delle prestazioni e più spazio sul display grazie allo schermo con punch-hole.

Nokia 2.4: essenziale

Mette a disposizione funzionalità essenziali quali l’imaging avanzato con IA, offrendo la modalità notturna dedicata e il Portrait Editor per modificare gli sfondi sfuocati, anche dopo aver scattato la foto. Un sensore di impronte digitali e lo sblocco con il volto garantiscono un accesso semplificato e una maggiore sicurezza. Lo schermo è un HD+ da 6,5″ e la batteria integrata assicura fino a due giorni di autonomia . Inoltre, Nokia 2.4 viene fornito con Android GO, con tre anni di aggiornamenti di sicurezza mensili e due di update del sistema operativo, il che significa che il device è pronto per Android 11 e 12.

Nokia 3.4: più potenza

Il nuovo Nokia 3.4 assicura un aggiornamento delle prestazioni grazie alla piattaforma mobile Snapdragon 460 di Qualcomm che offre una maggiore potenza. lo schermo ha una risoluzione HD+ con diagonale da 6,39. Il reparto fotografico è composto da una fotocamera anteriore punch-hole e da una tripla fotocamera posteriore con lenti ultra-wide. Nokia 3.4 è basato su sistema operativo Android 10 e riceverà anni di aggiornamenti di sicurezza e software. Tutto questo con i caratteristici due giorni di durata della batteria. Sarà disponibile in tre tonalità.

La novità: gli accessori

Annunciata anche una nuova gamma di accessori audio a marchio Nokia con i Nokia Earbuds Lite e l’innovativo Nokia Portable Wireless Speaker con microfono integrato. Gli accessori sono tutti confezionati in un packaging sostenibile realizzato con carta riciclabile al 100%, che permette all’azienda di fare un passo avanti nel ridurre l’impatto ambientale della propria attività e dei propri prodotti. Sarà possibile acquistarli nei prossimi mesi nello store online.

HMD Connect Pro

Diversificando l’offerta di servizi , HMD Global annuncia HMD Connect Pro, che assicura alle imprese un modo semplice per mantenere connessi smartphone e altri dispositivi aziendali. Si tratta di un servizio per le organizzazioni in cerca di una copertura in roaming globale sicura e trasparente. HMD Connect Pro offre una gestione centralizzata delle SIM, garantendo controllo dei costi e prevenzione delle frodi, con informazioni sull’utilizzo dei dati e diagnostica in tempo reale, per una risoluzione ottimale dei problemi. Con oltre 600 reti in 160 Paesi, assicura, inoltre, flessibilità, una fatturazione conveniente e una efficace console di gestione delle SIM, con tariffe interessanti.

