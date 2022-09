Nokia lancia lo smartphone a noleggio e punta sulla sostenibilità

Tre anni di garanzia, tre anni di aggiornamenti del sistema operativo Google e delle patch di sicurezza, uno smartphone sempre nuovo che viene sostituito in tempo reale in caso di danni accidentali, perdita o furto.

È la proposta di Nokia, marchio in licenza a HMD Global, presentata ieri sera a Milano, dopo essere stata lanciata a livello internazionale alla scorsa Ifa di Berlino.

Si tratta di un progetto di economia circolare, non solo commerciale, nel quale si incentivano le persone a tenere i loro telefoni più a lungo, riducendo così al minimo l’impatto negativo che un device elettronico può avere sul pianeta una volta cestinato ed evitando che smartphone e tablet finiscano in discarica. Più a lungo si conserva il dispositivo (la base minima per accedere all’offerta è di tre mesi), infatti, più crediti si riceveranno da utilizzare in beneficenza e per cause sociali incentrate sulla sostenibilità.

La formula, naturalmente, non può precindere da come i nuovi modelli di Nokia sono stati costruiti: le plastiche della cover provengono da riciclo per il 65%, il frame in acciaio addirittura per il 100% e le confezioni sono state ridotte nelle dimensioni e nel peso e sono anch’esse “green”, cioé in carta riciclata.

Due i modelli nuovi di zecca fra i quali si può scegliere: il Nokia X30, il flagship del gruppo, e il più economico G60. Il primo si colloca sul mercato a 529 euro, il secondo a 320 euro.