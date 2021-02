Nokia pensa a una nuova operazione nostalgia con il modello 3650

HMD Global ci ha abituato ad alcune operazioni nostalgia di grande successo, con le quali ha riportato in vita alcuni dei più grandi classici di Nokia: dal 3310 nel (2017) all’8110 4G e, più recentemente, al 6300 4G.



Ora, secondo quanto riportano alcune fonti russe, il prossimo modello a subire un clamoroso restyling potrebbe essere il Nokia 3650. La riedizione di questo dispositivo potrebbe arrivare nella seconda metà del 2021.



Il 3650 era uno smartphone Symbian Series 60 uscito nel 2003 e dotato di una tastiera circolare che lo distingueva da qualsiasi altro telefono dell’epoca.



Non sappiamo ancora se HMD riporterà lo stesso design o se proverà a modificarlo per renderlo più appetibile. Il Nokia 3650 aveva un display TFT da 176×208 pixel da 2,1 pollici, una singola fotocamera VGA montata sul retro e una batteria da 850 mAh.

È lecito aspettarci che la nuova versione apporti miglioramenti su tutta la linea e che il nuovo telefono abbia un display più grande, una fotocamera migliore e, forse, un’interfaccia KaiOS.