Nokia XR21 arriva in Europa in edizione limitatissima

Nokia celebra, finalmente, l’inizio della produzione di smartphone 5G in Europa. Per l’occasione verrà messa in vendita un’edizione limitiatissima di Nokia XR21: basti pensare che ne saranno disponibili solo 30 unità. Ogni telefono sarà inciso con il proprio numero unico nella serie e sarà disponibile nel colore Frosted Platinum con la sua scatola.

Il Nokia XR21 è stato annunciato inizialmente lo scorso maggio e presenta un design davvero unico nel suo genere: in particolar modo la sua resistenza alla polvere e all’acqua è certificata IP69K, la più alta classificazione esistente.

Il telefono dispone di uno schermo IPS LCD da 6,49 pollici con risoluzione FHD+, tasso di aggiornamento di 120Hz e protezione Gorilla Glass Victus. C’è poi un chipset Snapdragon 695, una fotocamera principale da 64MP e un modulo ultrawide da 8MP. Il dispositivo è infine dotato di una batteria da 4.800 mAh e supporta la ricarica da 33W.

Il Nokia XR 21 Limited Edition costerà €699 in diversi paesi europei, fra cui anche l’Italia. In seguito arriverà anche il Nokia XR 21 regolare in nero al prezzo di €649.