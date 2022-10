Nome in codice Motorola Geneva: nuovo smartphone col pennino in arrivo

Tante novità oggi per i fan di Motorola. Dopo l’annuncio di razr 2022, arriva notizia (non ufficialmente) di un progetto segreto. Si tratta di un nuovo modello della serie Edge, dotato di pennino. Nome in codice: Motorola Geneva.

Grazie al leaker Evan Blass, possiamo vedere in anticipo l’aspetto di questo nuovo telefono. E anche del pennino, che pare essere un nuovo modello anche se non dissimile da quello precedente. Si possono vedere anche le fotocamere, due posteriori e una anteriore. Le specifiche sono ancora segrete, ma si può ipotizzare un sensore principale da 50 Megapixel.

Il Motorola Geneva sarà venduto in due edizioni: una 4G e una 5G. Questo suggerisce che si tratti di un telefono di fascia media, e non certo un flagship. Pertanto, anche se il processore non è ancora noto, possiamo stimarne una media potenza. Quello che si sa, però, è che lo smartphone disporrà di 6 GB di RAM e 256 GB di memoria.

Il Motorola Geneva arriverà l’anno prossimo, nei colori Black Beauty e Crystal Gray. Non si sa nulla sul prezzo e per il momento, pare, resterà un’esclusiva statunitense. Ma la strada prima del rilascio è ancora lunga, e le cose possono sempre cambiare.