Apple conferma (a malincuore): in arrivo l’iPhone con la porta Usb

Apple ha fornito, per la prima volta, una conferma diretta che l’iPhone starebbe per passare alle presa Usb Type-C. In un’intervista al Wall Street Journal, Greg Joswiak, responsabile marketing di Apple, ha affermato che la società sostituirà la porta Lighting, pur a malincuore e poco convinta di tale cambiamento.

Nell’intervista, ha coinvolto anche il vicepresidente della divisione software Craig Federighi, non è comunque stato fatto alcun cenno ai tempi in cui questo passaggio avverrà.

I dirigenti di Apple hanno affermato che “sono gli europei a dettare i tempi per i clienti europei“, un modo elegante per non dire nulla sulla sequenza temporale del passaggio.

Joswiak ha anche parlato della vocazione di Apple di “andare per la propria strada e di fidarsi dei suoi ingegneri” piuttosto che rispettare gli standard imposti dai legislatori e adottare hardware di terze parti. Ha persino questionato sullo standard Usb e sui modi in cui Apple sarebbe stata spinta a soddisfare determinati requisiti ritenuti dal manager “sconsiderati”. I

l responsabile del marketing, infine, ha sottolineato come il passaggio allo standard Usb-C creerà molti rifiuti elettronici poiché gli utenti saranno costretti ad acquistare nuovi cavi e buttare quelli vecchi.