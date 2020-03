Non solo Black Shark 3: ecco gli altri gaming-phone del momento

Al giorno d’oggi, lo smartphone viene utilizzato sempre di più per svolgere ogni tipo di operazione e di attività. Ad esempio, le console di vecchia generazione hanno subito un vero e proprio declino economico, proprio in virtù del fatto che gli utenti amano sempre di più giocare da mobile con il proprio smartphone piuttosto che a casa con la console.

Anche attività che fino a qualche anno fa sembrava impensabile poter svolgere tramite il proprio dispositivo mobile, oggi si possono realizzare tramite lo smartphone. Possiamo pensare ad esempio alle scommesse sportive NetBet, a cui ormai si può accedere tramite le numerose piattaforme che sono state create online. Da mobile è un vero e proprio gioco da ragazzi piazzare una puntata su una partita di calcio piuttosto che su un qualsiasi altro evento legato al mondo dello sport, ma non solo. Infatti, al giorno d’oggi, si può scommettere davvero su qualsiasi evento, politica e mondo dell’arte compresi.

I modelli più apprezzati del momento

Quello che rende diversi smartphone più adatti ad essere utilizzati come veri e propri device da gioco è certamente la potenza del processore. Esistono, in ogni caso, smartphone che non hanno le specifiche tecniche adeguate a poter supportare dei giochi piuttosto pesanti e che vanno ad occupare un grosso quantitativo di memoria.

Ecco spiegato il motivo per cui è molto meglio optare per dei dispositivi che siano stati appositamente sviluppati proprio per gli amanti del gaming. Possiamo pensare, ad esempio, a due modelli che sono riusciti a raccogliere un ampio consenso in commercio, come Razer Phone 2 e ASUS ROG Phone 2.

In Cina, intanto, sono stati ufficializzati i nuovissimi smartphone gaming di Xiaomi. Si tratta di Black Shark 3 e Black Shark 3 PRO. In particolar modo quest’ultimo modello ha tutte le carte in regola per poter ambire a diventare il nuovo punto di riferimento nel mondo del mobile gaming, viste le sue caratteristiche pazzesche, che vanno dallo schermo AMOLED da 7,1” alla risoluzione Quad HD+, con un processore Snapdragon 865, 12 GB di RAM e 256 GB di storage su sistema UFS 3.0.

È importante sottolineare come nella lista dei migliori smartphone da gaming sia necessario inserire anche dei modelli che non sono stati progettati con tale obiettivo, ma che sono device ottimi sotto ogni aspetto. Qualche esempio? Basti pensare alla gamma Samsung Galaxy S20 oppure all’iPhone 11 Pro Max che, esattamente al pari di ogni altro dispositivo sviluppato dalla casa di Cupertino, può sfruttare una libreria sconfitta come quella di Apple Arcade.

iPhone 11 davanti a tutti

Al primo posto tra i migliori smartphone per il gaming, quindi, è inevitabile inserire due modelli che hanno trovato un ampio consenso sul mercato, ovvero iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. I vantaggi di puntare su uno di questi due modelli sono molto facili da intuire: prima di tutto la possibilità di sfruttare la libreria di Apple Arcade, oltre che una CPU estremamente veloce, l’ideale per giocare. Di contro, c’è certamente da mettere in evidenza come il prezzo di questi due device di Apple non sia proprio alla portata di tutti. Un altro punto a favore dell’iPhone 11 Pro Max è certamente il fatto di avere uno schermo dalle dimensioni maggiori, con una batteria molto più capiente in confronto al suo “fratello”.

In una potenziale classifica, al secondo posto dovrebbe posizionarsi OnePlus 7 Pro. Si tratta di uno smartphone che convince per tante caratteristiche positive per gli amanti del gaming, ma anche per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Tra i principali punti di forza troviamo certamente l’integrazione con il lettore di impronte all’interno dello schermo e la durata della batteria, che sfiora le 24 h. Peccato per l’assenza del jack per inserire il cavo delle cuffie e il fatto che lo schermo non va oltre il Full HD.

Un’ottima alternativa è rappresentata dal Samsung Galaxy S10 Plus/S10. Aspettando la nuova gamma S20, le proporzioni sono davvero ottime, così come può contare su un processore che fa della potenza il suo punto di forza. Bene anche la presenza del sensore per le impronte integrato nello schermo. Il prezzo, però, è abbastanza alto e un altro piccolo neo è rappresentato dal fatto che non viene garantita una presa sufficientemente salda, un aspetto importante per chi gioca tanto da mobile.