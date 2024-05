Nostalgia dell’iPod? Con questo accessorio trasformi il tuo Apple Watch in un lettore mp3 “vintage”

Conosceremo i dettagli di questo nuovo prodotto solo a giugno, ma il tinyPod si è rivelato un po’ di più questa settimana attraverso uno spot video di 48 secondi condiviso poco prima del fine settimana su X (ex Twitter). Diversi mesi dopo essere stati menzionati per la prima volta, scopriamo un concetto più ampio di quanto avremmo pensato inizialmente.

Funzionalità oltre le aspettative

Il tinyPod si presenta come un “guscio” capace di trasformare un Apple Watch in un iPod, ma sembra andare oltre, permettendo di utilizzare l’orologio connesso di Apple come un telefono minimalista. Non si tratterà quindi solo di musica e nostalgia con questo accessorio.

Il tuo telefono lontano dal telefono

Da quanto sappiamo, il tinyPod ospiterà un Apple Watch, una volta tolto il braccialetto, e lo controllerà tramite una rotella cliccabile simile a quella proposta dall’iPod mini 20 anni fa. Resta da vedere se questo sarà davvero un modo conveniente per navigare su watchOS.

Come sottolineato da 9to5Mac, il tinyPod si propone come qualcosa di più di una semplice custodia per l’Apple Watch. Il video condiviso il 24 maggio si conclude con uno slogan intrigante che potrebbe essere tradotto come “il tuo telefono lontano dal telefono”. Questo concetto di telefono minimalista potrebbe essere rilevante in un momento in cui molti utenti faticano a mettere da parte il proprio smartphone.

Design

Va anche notato che inizialmente l’iPhone era direttamente ispirato all’iPod. Permettendo di ottenere una sorta di “cross-over” tra iPhone, Apple Watch e iPod, il tinyPod potrebbe offrire qualcosa di divertente e rinfrescante. Ne sapremo di più tra qualche settimana.