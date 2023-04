Nothing annuncia Beer (5.1): pesce d’aprile, ma la birra è vera

La sempre bizzarra Nothing ha annunciato due giorni fa un prodotto decisamente fuori dagli schemi (e decisamente diverso dalle sue usuali offerte tecnologiche). Guardando il calendario si può pensare a un pesce d’aprile: e in effetti un po’ lo è. Ma la Nothing Beer (5.1) esiste, e si potrà comprare.

La birra di Nothing è stata realizzata in collaborazione con Freetime Beer Company, una distilleria situata in Galles. Pubblicizzata come una lager di riso secca e non filtrata (con leggero sapore di pera), arriverà nel tardo 2023.

Come comprarla? La compagnia di Carl Pei ha annunciato che la Nothing Beer (5.1) sarà venduta sia nei negozi fisici di SoHo e di Londra che sullo store virtuale della compagnia. Anche in Italia, quindi? Non si sa, dato che non sono disponibili ulteriori dettagli, ma visto che la pagina web è anche in italiano il suo arrivo nel nostro paese è molto probabile.