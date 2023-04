Huawei Watch Ultimate ufficiale in Italia: bello, super resistente. Per immersioni e outdoor estremo

L’annuncio era atteso. Soprattutto dopo il lancio avvnuto Cina qualche giorno fa: arriva anche in Italia Huawei Watch Ultimate, il nuovo smartwatch connesso di fascia alta del produttore di Shenzhen.

Huawei Watch Ultimate si rivolge, come detto, al segmento di fascia alta e, proprio come il suo diretto concorrente con l’effige della mela morsicata, si affida principalmente a funzioni avanzate per gli sport estremi. Huawei Watch Ultimate include non solo le classiche funzioni di un orologio connesso, ma anche quelle di un computer subacqueo.

Lo smartwatch presenta un display LTPO AMOLED da 1,5 pollici sottile e flessibile, con una copertura in vetro zaffiro ad alta resistenza, completamente laminata e resistente all’usura.

Funzioni specificamente dedicate alle immersioni

Oltre ai due pulsanti sul lato destro, tipici degli orologi Huawei, è dotato anche di un pulsante sul lato sinistro che agisce da scorciatoia per la modalità immersione. Nel dettaglio, questa modalità permette di godere di quattro tipi di immersioni: immersione ricreativa, tecnica, libera e gauge (con profondimetro.

Il device utilizza l’algoritmo di decompressione Bühlmann che monitora i dati di immersione su base continua e fornisce suggerimenti in tempo reale basati sull’ambiente circostante; inoltre, permette di impostare oltre 20 promemoria, semplificando così l’organizzazione e la gestione del piano di immersione

L’orologio è in grado di valutare la profondità raggiunta dall’utente, consentire l’impostazione di un tempo di immersione, avvisare l’utente sulla durata o profondità, visualizzare promemoria e tenere conto delle diverse soste di decompressione necessarie in base al tempo trascorso sott’acqua e alla profondità.

Per consentire queste funzioni subacquee, Huawei ha utilizzato una cassa in lega Liquid Metal a base di zirconio, ritenuta più resistente del titanio e soprattutto anti-corrosione. L’orologio è inoltre certificato 10 ATM, per un’immersione teorica fino a 100 metri di profondità.

Attorno allo schermo rotondo LTPO Amoled da 1,5 pollici, Huawei ha integrato una lunetta fissa in ceramica, che varia a seconda della versione – con informazioni associate alla bussola per il modello nero e marcature del tempo di decompressione per la versione blu.

Funzioni sportive avanzate

Huawei Watch Ultimate offre anche funzioni più classiche per un orologio connesso. In particolare, troviamo il rilevamento della posizione da diverse costellazioni GNSS (GPS, Galileo, BeiDou, Glonass, QZSS) con compatibilità dual frequency, monitoraggio della frequenza cardiaca e dell’ossigenazione del sangue, una funzione di navigazione inversa per tornare al punto di partenza su un sentiero o durante un’escursione.

Inoltre, come i precedenti orologi Huawei, il Watch Ultimate permette l’esportazione dei dati di allenamento su Strava, Komoot o Runtastic, oltre alla creazione di programmi di allenamento e alla personalizzazione delle visualizzazioni di allenamento, come sugli orologi sportivi più classici.

L’Huawei Watch Ultimate integra una batteria che garantisce, secondo l’azienda, fino a 14 giorni di autonomia nell’uso standard e 8 giorni con un uso più intenso. Include anche una funzione di elettrocardiogramma, nonché un microfono e un altoparlante per rispondere a una chiamata direttamente dall’orologio. Tuttavia, si noti che il numero di applicazioni disponibili per il download è alquanto limitato e che le risposte ai messaggi ricevuti possono essere effettuate solo con messaggi preregistrati dall’orologio.

Huawei Watch Ultimate include anche una serie di funzionalità smart per un uso quotidiano del device, in particolare chiamate Bluetooth, risposte rapide alle principali app di messagistica, riproduzione musicale e alert di promemoria, grazie anche alla compatibilità7 con smartphone Android e iOS.

Prezzo e uscita

Huawei Watch Ultimate è disponibile da oggi, lunedì 3 aprile, in due versioni: HUAWEI WATCH Ultimate Expedition Black costa di 749,90 euromentre HUAWEI WATCH Ultimate Voyage Blue ha un prezzo di 899,90 euro. Fino al 23 aprile, con l’acquisto è possibile ottenere in omaggio anche gli auricolari true wireless top di gamma Huawei FreeBuds Pro 2 del valore di 199,90 euro.