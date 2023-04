Acquista uno smartphone OPPO e vinci la finale di Champions League

OPPO offre la possibilità a 4 persone di vincere due biglietti per la finale di UEFA Champions League che si terrà a Istanbul sabato 10 giugno 2023. Dal 3 al 30 aprile 2023, acquistando su OPPO Store uno smartphone OPPO Find N2 Flip, un device della Serie Find X5 o della Serie Reno8, sarà possibile partecipare all’estrazione finale.

OPPO è infatti partner della UEFA Champions League e, con questo contest, desidera premiare i suoi utenti appassionati di calcio con un’opportunità unica, permettendo loro di catturare i momenti più belli della finale della UEFA Champions League con i dispositivi firmati OPPO conservando per sempre i ricordi più preziosi con una qualità senza precedenti.

OPPO Find N2 Flip, fra l’altro, è il telefono ufficiale della manifestazione 2022/23 e vanta particolari doti di imaging, come la fotocamera principale da 50 Megapixel, sviluppata in collaborazione con Hasselblad. Inoltre, MariSilicon X permette di registrare video in 4K con una qualità eccezionale, anche in condizioni di luce difficili grazie alle modalità Ultra-Night e Ultra HDR.

Tra i dispositivi inclusi in questa promozione ci sono anche gli smartphone delle serie Reno8 e Find X5. OPPO Reno 8 Pro permette, grazie ai sensori di alta qualità Sony IMX709 e Sony IMX766, di avere immagini nitide e chiare, anche in condizioni di luce difficili, garantendo di non perdere nemmeno un dettaglio della partita.

Inoltre, con la tecnologia MariSilicon X, è possibile registrare video notturni in 4K, garantendo una qualità eccezionale e una nitidezza straordinaria anche in condizioni di scarsa illuminazione.

OPPO Find X5 Pro, invece, offre immagini perfette grazie al suo stabilizzatore, permettendo di fermare nel tempo le azioni migliori dei giocatori, senza dover temere per eventuali sfocature.