Nothing Phone (2) sarà presentato l’11 luglio

Il Nothing Phone (2) verrà ufficialmente lanciato il prossimo 11 luglio alle ore 17. Abbiamo ricevuto l’invito dall’azienda fondata da Carl Pei, insieme alla prima immagine che svela il retro del nuovo smartphone. Come nella sua prima generazione, non mancano i LED illuminati sulla scocca posteriore.

Nonostante siano ancora limitate le informazioni sul nuovo Nothing Phone (2), il fondatore Carl Pei ha già rivelato alcune caratteristiche fondamentali del dispositivo. La caratteristica principale che aveva riscosso particolare successo sul Phone (1), la scocca completamente trasparente, sarà mantenuta. Tuttavia, ci sono alcune indiscrezioni riguardo a possibili modifiche nel layout interno, con una leggera evoluzione nel posizionamento dei LED. Nothing ha voluto dare maggior spazio alla personalizzazione, consentendo di sfruttare gli oltre 900 LED in un disegno geometrico chiamato Gliphy. La disposizione dei LED non subirà cambiamenti radicali, ma sulla zona di ricarica wireless potrebbero essere presenti più luci LED multiple invece di una singola striscia, permettendo un maggiore grado di personalizzazione con motivi diversi.

Al momento non sono disponibili informazioni sulla possibile modifica della cornice del Phone (2). Alcune indiscrezioni suggeriscono che potrebbe essere leggermente arrotondata in alluminio, mantenendo la mancanza di spigoli vivi del suo predecessore, al fine di migliorarne la presa.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, sappiamo con certezza, grazie alle informazioni rilasciate da Carl Pei, che il Nothing Phone (2) sarà dotato del processore Snapdragon 8+ Gen 1. Per quanto riguarda il display, al momento rimane incerta solo la risoluzione, mentre la diagonale dello schermo dovrebbe essere confermata a 6,7 pollici, ovvero di 0,15 pollici in più del Phone (1).

Il nuovo device sarà alimentato da una batteria da 4.700 mAh e supporterà la ricarica wireless.

Ma per scoprire tutte le altre caratteristiche tecniche non ci rimane che attendere l’evento del l’11 luglio.