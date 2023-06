Fujifilm INSTAX mini 12, il divertimento è assicurato. La nostra recensione

In un’epoca dominata dalla fotografia digitale e computazionale ci siamo divertiti moltissimo a testare la nuova Instax Mini 12 di Fujifilm, una fotocamera analogica, capace di stampare in tempo reale gli scatti eseguiti. Instax Mini 12 è il classico gadget a uso familiare o giovanile, che permette di trascorrere momenti spensierati, durante una vacanza o in un momento di svago, e di cristallizzarli in una fotografia immediatamente disponibile.

Ma andiamo con ordine: Instax Mini 12 è l’ultima fotocamera a inserirsi nella generosa gamma di prodotti Instax: comprende fotocamere e stampanti istantanee che spaziano dall’analogico al digitale, passando per dispositivi ibridi. Instax Mini 12 rappresenta una sorta di entry level, una macchina che costa 89,99 euro e che, con forme accattivanti e colori a di tendenza, permette di fotografare e stampare in tempo reale. Il design è assai gradevole e anche l’ergonomia è di ottimo livello, un oggetto che si impugna bene e poco impegnativo da trasportare, grazie anche al peso appena superiore ai 300 grammi.

Fujifilm INSTAX mini 12: parola d’ordine semplicità

Sul fronte tecnico non c’è molto da segnalare: Instax Mini 12 punta tutto sulla semplicità. La modalità automatica è ben gestita e consente di scattare senza doversi preoccupare di lunghi e noiosi settaggi. Basta ruotare la ghiera dell’obiettivo per attivare la fotocamera e divertirsi.

Il mirino permette di inquadrare la scena e scattare è un gioco da ragazzi. Ma c’è una sorpresa, che farà felici gli amanti dei selfie: Instax Mini 12 dispone infatti di un piccolo specchio, in corrispondenza dell’ottica, che permette di inquadrarsi, ma anche di scattare agevolmente grazie al pulsante dedicato, che è strategicamente collocato nella parte frontale della fotocamera ed è facilmente raggiungibile da ogni prospettiva.

Durante le operazioni di scatto si apprezza anche l’aiuto del flash, mentre segnaliamo la presenza di una modalità “Macro” per fotografare oggetti molto ravvicinati.

Stampe su carta

Ma il bello deve ancora arrivare. Sì, perché dopo avere scattato la fotografia, Instax Mini 12, provvederà immediatamente a stampare l’immagine su un supporto cartaceo, da 86×54 mm, che incornicia una foto da 62×46 mm. La fase di sviluppo dura circa 90 secondi, giusto il tempo di ideare un nuovo scenario di scatto. La foto viene espulsa dalla fessura laterale, mentre le “cartucce” vanno inserite nel vano posteriore, coperto da un comodo coperchio a scatto.

Instax Mini 12 è alimentata da comuni batterie AA (LR6) che si possono recuperare facilmente al bisogno anche durante un viaggio.

Disponibilità, colori e prezzo

Fujifilm Instax Mini 12 è già disponibile sul mercato in cinque diversi colori pastello: dal viola, al verde, fino all’azzurro e al classico bianco.

Il prezzo della fotocamera è di 89,90