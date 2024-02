Nothing Phone (2a), finalmente confermata la data di presentazione

Finalmente abbiamo una data ufficiale per l’annuncio del nuovo smartphone di Nothing. La compagnia, infatti, ha dichiarato che il Nothing Phone (2a) si farà vedere per la prima volta il 5 marzo.

L’evento di lancio è intitolato “Fresh Eyes”, ovvero “Occhi Freschi“. L’immagine promozionale mostra proprio degli occhi, che sembrano corrispondere alla posizione delle fotocamere del nuovo telefono.

Il Nothing Phone (2a), chiamato in codice Aerodactyl, dovrebbe essere una proposta più economica nella gamma dell’azienda. Prenderà infatti alcuni elementi dal più costoso Phone (2), ma rappresenterà comunque un “aggiornamento evidente” rispetto al Phone (1) su “ogni fronte”.

L’azienda ha inoltre recentemente rilasciato il suo Glyph Developer Kit, che consentirà agli sviluppatori di accedere e modificare a loro piacimento la retroilluminazione Glyph sui retro degli smartphone.