iPhone 16 Pro e Pro Max: storage fino a 2TB e batterie più potenti

Apple sta pianificando diversi aggiornamenti chiave per la sua serie iPhone 16 Pro che uscirà alla fine dell’anno. Come sempre, le fonti di queste notizie provengono dalla catena di approvvigionamento e, di solito, non si discostano di molto dalla realtà.



Entrambi i modelli iPhone 16 Pro offriranno display più grandi con diagonali da 6,3 pollici per il 16 Pro e da 6,9 pollici per il modello 16 Pro Max. Un altro aspetto degno di nota è che entrambi i telefoni saranno dotati di pannelli OLED Micro Lens Array (MLA) che dovrebbero offrire una luminosità e angoli di visione migliori rispetto ai pannelli OLED convenzionali.

La generazione di iPhone 16 Pro verrà lanciata con il chip A18 Pro di Apple e supportata da 8 GB di Ram. L’altra grande novità sarà la possibilità di avere spazi di archiviazione fino a 2 TB: dunque si supererà l’attuale limite di 1 TB.



La nuova fuga di notizie conferma anche le indiscrezioni riguardanti le esclusive funzionalità AI sui modelli 16 Pro che vedrà l’integrazione del modello Apple MGIE AI, lanciato di recente.

Entrambi gli smartphone dovrebbero anche essere dotati di un nuovo obiettivo ultrawide da 48 Megapixel mentre il modello Pro dovrebbe avere un sistema ottico tetraprismatico con zoom 5x.

Il prossimo iPhone 16 Pro Max, inoltre, potrebbe offrire la migliore durata della batteria mai vista su qualsiasi modello Pro.

Per iPhone 16 Pro Max è in arrivo una batteria da 4.676 mAh (rispetto all’attuale da 4.441 mAh del 15 Pro Max) che dovrebbe offrire molta più autonomia, puntando anche sulla minore richiesta energetica attesa dal nuovo processore.



Anche il modello 16 Pro avrà una batteria più grande rispetto al suo predecessore. Il prototipo di cui sono filtrate alcune indiscrezioni (si veda la foto qui sopra) aveva una cella con capacità di 3.355 mAh (13,02 Wh) dotata anche di una migliore dissipazione del calore.



Entrambi i nuovi telefoni avranno anche il pulsante Capture e Apple avrebbe anche migliorato la resa nella lavorazione del titanio della scocca, riducendo i costi per le parti esterne.