Nothing Phone 3(a) in arrivo il 4 marzo

Nothing ha preannunciato nel corso del suo ultimo video del Commutinity Quarterly Update il lancio ormai prossimo del nuovo Nothing Phone 3 Series il 3 marzo alle 11. Durante il video, il Co-Founder di Nothing, Akis Evangelidis, ha spiegato: “Per la (a) Series abbiamo un pubblico di utenti diverso. Quando si acquista uno smartphone, c’è chi cerca le specifiche migliori, chi le ultime innovazioni o i processori più avanzati. Allo stesso tempo, ci sono altri utenti altrettanto appassionati di tecnologia, ma che alle specifiche più tecniche preferiscono piuttosto un’ottima user experience: ed è proprio a loro che si rivolge la (a) Series. Ci siamo concentrati sulle esigenze più importanti per gli utenti come fotocamera, display, processore e, naturalmente, il design”.

L’annuncia arriva dopo aver reso noto il traguard che vede l’azienda superare quota 1 miliardo di dollari dei dati di fatturato dalla fondazione dell’ottobre del 2020. Un traguardo ragguardevole raggiunto in meno di quattro anni.

“Più della metà di questi ricavi è stata generata solo nell’ultimo anno. E la cosa più soddisfacente è che era esattamente ciò che ci eravamo prefissati. Il nostro obiettivo per il 2024 era consolidare il successo di Phone (2) ed Ear (2) con i lanci di Phone (2a), Phone (2a) Plus e CMF Phone 1” – ha dichiarato Tim Holbrow, Chief Financial Officer di Nothing. “Abbiamo portato questi prodotti sul mercato e iniziato a costruire un’attività su larga scala, che ci ha permesso di ottenere una crescita incredibile. Siamo entusiasti di questo risultato e non vediamo l’ora di scoprire cosa riusciremo a fare nel 2025″.