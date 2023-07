Nothing presenta nuovi aggiornamenti per le cuffie: equalizzatore avanzato e riduzione del rumore

Mentre Nothing presenterà presto il suo prossimo smartphone, il Nothing Phone (2), il produttore britannico non ha abbandonato il suo primo amore. Questo giovedì, l’azienda ha svelato molti aggiornamenti per i suoi prodotti audio, sia le cuffie in-ear Nothing ear (2) che i modelli aperti Nothing ear (Stick).

Durante un annuncio fatto sul suo canale YouTube giovedì, Nothing ha annunciato un nuovo equalizzatore compatibile con le due paia di cuffie più recenti del marchio. Questo “equalizzatore avanzato” consentirà agli utenti di personalizzare ulteriormente la loro esperienza sonora regolando ulteriormente il loro timbro sonoro utilizzando un equalizzatore a otto bande. Fino ad ora, Nothing si accontentava di una ruota con tre assi: bassi, medi e alti, su cui l’utente poteva regolare leggermente ogni gamma di frequenza. Con otto bande, Nothing viene quindi aggiornato per consentire un affinamento più preciso della risposta in frequenza delle sue cuffie. Inoltre, le impostazioni di equalizzazione possono essere facilmente condivise utilizzando un codice QR.

Riduzione del rumore su cuffie semiaperte

Oltre a questa ulteriore equalizzazione, Nothing ha specificamente aggiornato il suo Nothing (Stick) per consentire loro di incorporare una funzione attiva di riduzione del rumore. Finora offerta solo sui modelli in-ear del produttore, questa funzione consentirà di ridurre leggermente i suoni esterni. Ricordiamo, però, che il formato semiaperto delle cuffie non si presta particolarmente a una riduzione del rumore molto avanzata, in assenza di un isolamento passivo su cui fare affidamento. Dovevamo avere una riduzione del rumore attiva piuttosto aneddotica, come quelle offerte su Samsung Galaxy Buds Live o Huawei FreeBuds 5.

L’orecchio Nothing (2) in versione nera



Infine, Nothing ha annunciato anche una nuova colorazione per le sue cuffie auricolari (2), ora disponibili anche in versione nera oltre alla tonalità bianca. Naturalmente, questa versione mantiene il suo approccio senza soluzione di continuità sia alla custodia che agli steli degli auricolari. Ricordiamo che l’orecchio di Niente (1) aveva già avuto diritto allo stesso trattamento.

La versione nera dell’orecchio Nothing (2) sarà inizialmente disponibile sul sito del produttore, al prezzo di 149 euro, da questo giovedì in versione limitata.