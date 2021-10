Nothing vuole lanciare il suo primo smartphone

Nothing è un brand giovane ma ricco di ambizioni. L’azienda ha già dimostrato di poter realizzare e progettare prodotti tecnologici convincenti e di successo: sono un esempio le Ear Nothing (1), cuffie wireless lanciate nell’estate del 2021.

L’azienda creata da Carl Pei (co-fondatore di OnePlus che ha lasciato il timone nell’ottobre 2020) si è ritagliata una buona reputazione grazie a questo primo lancio a cui ne seguirà un altro, non per forza incentrato sul comparto audio.

In collaborazione con 91Mobiles, il leaker Mukul Sharma suggerisce infatti che il suo primo smartphone debutterà all’inizio del 2022.

La finestra di lancio potrebbe quindi corrispondere al primo trimestre mentre i rumors non ci confermano ancora se si chiamerà Nothing Phone (1), oppure no.

Se ad oggi non sono note caratteristiche tecniche e funzioni speciali, alcuni indizi ci consentono di tracciare le prime conclusioni di questo progetto. Innanzitutto, lo smartphone di Nothing proporrà un processore Snapdragon, vista la recentissima partnership formalizzata tra Qualcomm e il brand.

Nothing ha acquistato anche il marchio Essential, fondato dal papà di Android (Andy Rubin) che con il suo team puntava a creare un dispositivo Android incentrato sulla privacy.