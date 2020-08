Questa sera, come ogni anno, la notte di San Lorenzo ci regalerà uno spettacolo meraviglioso, quello delle stelle candenti. Si tratta della giornata più propizia per riuscire a vedere lo sciame di meteore delle Perseidi, polveri e detriti lasciati dalle comete in cielo, che in questi giorni vengono attraversati dalla Terra.

Per osservare le stelle cadenti non servono binocoli o attrezzature particolari, bastano un po’ di pazienza e i nostri occhi.

Le regole basilari sono poche: è necessario recarsi in un luogo buio, perché il più grande nemico delle stelle cadenti è proprio l’inquinamento luminoso. Ideali, in questo caso, una spiaggia al mare o un prato in montagna.

Non vi è neppure una particolare direzione in cui guardare, perché tutto il cielo sarà tracciato dalle luci dei meteoriti, alcuni di colore verde, altri gialli o blu.

Le condizioni meteorologiche, questa sera, dovrebbero esserci amiche: un promontorio di alta pressione si è infatti esteso su tutta la nostra Penisola, portando bel tempo e caldo. Qualche disturbo serale potrebbe verificarsi solamente al Nord, con qualche temporale in rapido assorbimento nel corso della serata.

Dunque, preparatevi per lo spettacolo delle stelle cadenti: una sedia o una sdraio comoda, un luogo buio e, naturalmente, non un desiderio da esprimere quando ne vedrete una.