Nova come Honor: Huawei prepara la strada per differenziarsi

Honor è un brand di Huawei ma il produttore cinese potrebbe creare un secondo marchio di “Nova” basato sui suoi smartphone. Huawei ha ufficialmente annunciato che svelerà la sua serie Nova 5 il 21 giugno, ma la società ha anche presentato un marchio “Nova” sotto la casa madre “Huawei Devices”.

Inoltre, il logo ha ricevuto una leggera trasformazione che potrebbe indicare che Nova diventerà un nuovo marchio commercializzato rispetto alla sua passata storia.

Ora la domanda è: perché il secondo più grande produttore di smartphone a livello mondiale avrebbe bisogno di creare un sottomarchio? Il quesito rimane senza risposta. Dopotutto, è il sogno di ogni azienda vendere tutti i suoi dispositivi sotto un unico marchio per creare un brand forte. Un po’ come Apple.

Difficile inoltre capire come intenda muoversi Huawei per il futuro di Nova. La compagnia cinese non potrà utilizzare Android né creare i propri SoC Kirin perché questi processori richiedono l’uso dell’architettura del processore ARM (e ARM ha brevetti americani che non possono utilizzare con Huawei).

Di recente l’immagine di Huawei è stata offuscata a causa di un divieto di Trump che affermano che il governo cinese utilizza Huawei come strumento di spionaggio.