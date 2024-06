Nuova funzionalità su Google Maps: segnalazione dei pericoli del traffico

Nel settore delle applicazioni di navigazione, tre principali player dominano quasi tutto il mercato: Apple Maps, Google Maps e Waze. Quest’ultima, acquisita da Google nel 2013, ha mantenuto una propria identità, inclusa la componente collaborativa.

L’Introduzione della segnalazione dei pericoli su Google Maps

Waze permetteva agli utenti di segnalare pericoli stradali come incidenti, ingorghi, lavori in corso, autovelox e altro ancora, una funzione che lo differenziava da Google Maps. Tuttavia, con l’aggiornamento alla versione 11.134.0104, Google Maps ha introdotto questa funzionalità tanto attesa.

Un menu dedicato alla segnalazione

Nella schermata di navigazione di Google Maps, un’icona a forma di fumetto situata a destra permette di accedere a un nuovo menu. Da qui, gli utenti possono segnalare vari eventi, come incidenti, autovelox mobili, ingorghi, lavori in corso, corsie chiuse, veicoli fermi o oggetti sulla strada. In pratica, funziona in modo simile a Waze.

Le segnalazioni degli utenti vengono poi visualizzate sulla mappa, avvisando gli altri conducenti e aggiornando l’algoritmo, che sarà in grado di calcolare percorsi più efficienti e fornire orari di arrivo più precisi.

Disponibilità della nuova funzionalità

Questa nuova funzionalità è stata introdotta nella versione 11.134.0104 di Google Maps, attualmente disponibile in beta in Italia. Presto dovrebbe essere distribuita a tutti gli utenti. Nonostante Waze perda l’esclusività di questa caratteristica fondamentale, mantiene ancora alcuni vantaggi, come la possibilità di pianificare percorsi in modo dettagliato e la guida vocale personalizzabile.