Nuovi iPhone 14: c’è la data della possibile presentazione di Apple!

Si avvicina il periodo in cui Apple presenta tradizionalmente i nuovi iPhone e, come sempre, si intensificano le speculazioni sulla data in cui si dovrebbe tenere l’evento di lancio (dell’iPhone 14).

Secondo quanto riporta Mark Gurman di Bloomberg (solitamente bene informato su Apple), potremmo assistere a un evento di lancio il 7 settembre, mentre la data di lancio dei nuovi smartphone potrebbe essere quella del 16 settembre.

“Ad alcuni dipendenti dei negozi al dettaglio è stato detto di prepararsi per il lancio di un nuovo importante prodotto il 16 settembre“, scrive Gurman.

I dipendenti Apple avrebbero anche iniziato a registrare alcuni segmenti della presentazione virtuale.

Cosa annuncerà Apple oltre ad iPhone 14?

Apple dovrebbe annunciare quattro nuovi modelli di iPhone 14, nuovi computer Mac, nuovi iPad e un nuovo Apple Watch.

Dalla gamma di iPhone sparirà il modello mini (che non ha avuto le performance attese dal suo produttore) e ci saranno due modelli con display da 6,1 pollici e due modelli con display da 6,7 ​​pollici. Per la prima volta che Apple presenterò un iPhone “non Pro” con schermo da 6,7 ​​pollici.

I modelli di iPhone 14 dovrebbero avere un design con notch rivisitato e con significativi aggiornamenti della fotocamera selfie, un’isola della fotocamera più grande (per iPhone 14 Pro) mentre i nuovi modelli Pro dovrebbero integrare il chipset A16.

Il modello 14 Pro dovrebbe anche avere la funzione di “always-on-display”.

Apple si attende vendite sostenute per iPhone 14 e avrebbe ordinato alle fabbriche e ai fornitori la prosuzione di 90 milioni di unità entro Natale.