O Relax, l’anti-stress di Oppo che trasforma lo smartphone in una terapia rilassante

È da sempre una delle funzioni più originali di OPPO: si chiama O Relax e permette di utilizzare il proprio smartphone non solo per comunicare ma anche per rilassarsi, per trovare uno spazio di meditazione personale dove potersi immergere in suoni rilassanti che alleviano lo stress.

Il suono diventa così un’esperienza intensa, capace di aiutare a regolare la respirazione, alleviando l’ansia e migliorando l’umore. Per questo, OPPO ha deciso di integrare O Relax all’interno di ColorOS 12.1, presente su Find X5 Pro, per offrire un’esperienza multisensoriale ai suoi utenti, che non solo approfondisce la connessione con ciò che si sta ascoltando, ma offre anche contenuti da vedere, toccare e sentire, in tutte le funzioni dell’app: una combinazione di feedback audiovisivi e tattili in grado di liberare dallo stress!

Sound Of the City

Una delle caratteristiche principali di O Relax è Sounds of the City, che è in grado di catturare una città attraverso i suoi suoni. L’app, infatti, ha registrato campioni sonori di diversi avvenimenti quotidiani di sei città iconiche di tutto il mondo, scoprendo che ogni città è unica per i suoni che la caratterizzano: dal trambusto di una metropolitana affollata, alle chiacchere di un gruppo di amici in un bar, ai bambini che ridono per strada. Il team di esperti che ha sviluppato O Relax ha collaborato con l’agenzia di produzione professionale Musicity per catturare tutti i diversi rumori delle città più vibranti di tutto il mondo, montandoli insieme in un’unica colonna sonora e dando vita ad un’istantanea autentica di ogni città attraverso il suono.

OPPO ha anche incoraggiato gli utenti a condividere i suoni che riflettono i migliori ricordi della loro città, per poter creare colonne sonore su misura. Inoltre, grazie ad una mappa digitale sullo schermo, gli utenti vengono aiutati a visualizzare esattamente il luogo in cui i suoni sono stati catturati. Sounds of the City aiuta gli utenti ad approfondire il loro legame e la loro esperienza con la città durante l’ascolto e, grazie a una combinazione di suono, visione e innovazione, mira ad allontanare le persone dal contesto in cui si trovano, aiutandole a rilassarsi e a sentirsi rigenerate. Che si tratti del suono dei mercati affollati di Bangkok o della brezza tra gli alberi di Reykjavik, O Relax trasporta i suoi utenti nel cuore delle città con un paesaggio sonoro unico.

Musica che rasserena

Tutti i suoni e le colonne sonore offerte da O Relax sono frutto di esperimenti svolti sulle diverse combinazioni di tono, ritmo e frequenze udibili per trovare l’equilibrio perfetto. L’applicazione offre una serie di brani musicali e suoni ambientali della natura che aiutano a liberare la mente e a ripristinare la concentrazione, come ad esempio il rumore bianco, che blocca i suoni di distrazione e contribuisce a migliorare il sonno, massimizzando il rilassamento.

Grazie alla combinazione di feedback audio e tattile, gli esercizi di respirazione profonda e i giochi di rilassamento di O Relax sono pensati per aiutare gli utenti a sentirsi tranquilli. Con il motore aptico più potente oggi disponibile su un dispositivo Android, Find X5 Pro offre un’esperienza d’uso O Relax migliore che mai, generando un feedback naturale, nitido e silenzioso ad ogni tocco e offrendo un’ulteriore dimensione all’esperienza audio e visiva. Inoltre, grazie al posizionamento e al movimento preciso dei singoli suoni, il Dolby Atmos contribuisce a collocare l’ascoltatore al centro del suono per un’esperienza ancora più potente ed emozionante, che offre un’eccellente qualità sonora, con una chiarezza, una ricchezza e un dettaglio sorprendenti.