Offerte di telefonia mobile: come trovare le più convenienti

Oggi Il telefono è tutto. Non possiamo muoverci, lavorare, comunicare, e gestire tutto quello che ci interessa se non abbiamo un telefono ben fornito di promozioni performanti; e anche quando siamo convinti di aver aderito a una delle promozioni migliori ci accorgiamo che nel frattempo ne sono state messe a disposizione dai vari provider, di più allettanti e di più vantaggiose, il problema che si pone non è tanto come trovare le migliori offerte di telefonia mobile. Ma soprattutto riuscire a confrontare in pochi secondi le migliori offerte di telefonia mobile e trovare così le più convenienti.

Le esigenze diversificate degli utenti

Generalmente quelle messe più in evidenza da qualunque gestore telefonico sono quelle che propongono offerte internet, casa, più telefonia mobile, un pacchetto completo quindi che può sembrare soddisfacente. Ma non sempre lo è, per questa motivazione molte persone hanno la linea di casa fissa e internet con un determinato gestore, mentre il telefonino è abbonato ad un altro brand. Questo perché non sempre le offerte e le promozioni pubblicizzate abbracciano completamente le nostre necessità. Ognuno di noi ha un modo differente di utilizzare lo smartphone. C’è chi ha più bisogno di minuti per parlare e che invece preferisci avere più ore e velocità di connessione quindi un numero maggiore di giga, mentre altri sono ancora affezionati ai vecchi sms di testo e preferiscono una promozione che gli consenta di inviarne moltissimi con la minima spesa.

Promozioni a cascata



Di fatto le offerte di telefonia mobile generalmente includono tre diversi vantaggi, ovvero minuti illimitati, possibilità di inviare sms, e un numero consistente di giga per navigare dal telefonino, e poter utilizzare i social e gli Instant Messenger, queste promozioni non sempre sono equilibrate poiché o offrono pochi giga e troppi sms di testo, oppure minuti illimitati per parlare a voce, ma pochi giga e pochi sms. Insomma la promozione ideale deve essere ancora inventata. Però pare che piano piano i provider ci stiano arrivando, e pare che si impegnino moltissimo a migliorare le promozioni e a proporne appunto sempre di nuove, con combinazioni sempre differenti. Per accedere a tutte le promozioni più conveniente l’unico modo è seguire in modo costante il mercato della telefonia attraverso la rete.

Il trend corre sui giga



Il Trend comunque rimane l’offerta di internet + telefono fisso, che riguarda la casa ma anche la telefonia mobile, per la quale il bonus più gettonato è quello che consente di effettuare chiamate illimitate verso tutti gli altri gestori sia da telefono fisso che da cellulare; in effetti stiamo notando che c’è una specie di fusione tra le offerte di telefonia fissa e di telefonia mobile poiché sono state messe sul mercato promozioni che comprendevano un pacchetto totalitario, ovvero un gestore offre il piano di telefonia fissa e internet per la casa associato a un’offerta di telefonia mobile, che comprende spesso anche le sim per il cellulare con all’interno già un piccolo fondo di credito e una promozione di partenza, con giga, minuti voce, e sms, il tutto perché i gestori tendono a fidelizzare i propri clienti offrendo un piano che copre tutte le necessità di comunicazione, sia quelle interne che esterne. Per questo motivo oggi molte persone hanno una programma di telefonia che eroga servizi sia per la casa che per lo smartphone, e quindi sia fuori che dentro la propria abitazione il cliente è seguito dallo stesso provider. Un’unificazione che semplifica la metodologia di approccio alle promozioni stesse e che amplifica l’offerta mobile in un vero turbinio competitivo di promozioni strabilianti.