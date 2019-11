Offerte smartphone: quale scegliere in base al budget?

Le offerte smartphone sono le migliori per ottenere smartphone di ultima generazione al minor prezzo. Quali sono davvero le migliori offerte su smartphone e quali scegliere per evitare odiose truffe? Ecco un semplice confronto che ti permetterà di ottenere il miglior dispositivo in circolazione.

I migliori dispositivi di fascia bassa

Hai un budget inferiore ai 250 euro e non sai dove trovare uno smartphone adatto alle tue esigenze? Ecco quali sono i migliori in promozione e perché sceglierli:

Huawei Y5 2019. A 109 euro , invece di 139 euro, questo modello ha il 21% di sconto. Con 16 GB di memoria, espandibili fino a 512 con microSD, e 2 GB di Ram. Dual Sim, ha una grandezza di 5,71 pollici. Ha due fotocamere : una anteriore da 5 MP e una sul retro da 13 MP. Con display LCD, ha una risoluzione di 1520 x 720 pixel. La batteria è da 3020 mAh.

Le soluzioni di fascia media

Hai un budget inferiore ai 600 euro e vuoi uno smartphone che riesca a stare dietro ai tuoi impegni, ma che non devi buttar via al prossimo aggiornamento? Ecco cosa cercare:

Huawei Mate 20 Pro. A 499 euro , ottieni il meglio di Huawei. Da 6,39 pollici , il Mate 20 Pro ha 6 GB di Ram per 128 GB di memoria, è Dual Sim, supporta il 4G+ e ha 3 fotocamere posteriori (40+20+8 MP) e una anteriore (da 24 MP).

I top di gamma

Il budget non è un problema? Allora, puoi puntare sulla fascia alta, con gioielli della tecnologia scontati. Quali sono?

Huawei P30. A 699 euro in offerta, il Huawei P30 offre 6 GB di Ram per 128 GB di memoria espandibili, fotocamera anteriore da 32 MP e 3 posteriori. Dual Sim, è da 6,1 pollici e ti permette di condividere la carica della batteria anche con i tuoi amici se hanno un Huawei.

Scegli tra le offerte smartphone quella che fa per te in base al budget disponibile e migliora la tua vita grazie a questi fantastici dispositivi!